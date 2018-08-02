В Татарстане из-за падения 15-летней девочки со второго этажа недостроя возбудили уголовное дело
31 июля текущего года в 61 комплексе Набережных Челнов 15-летняя девочка забралась на стену недостроенного здания. Там она в один из моментов потеряла равновесие и сорвалась с высоты второго этажа.
С тяжелыми травмами девочка была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации.
По данному факту в этот четверг, 2 августа, было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Идет расследование.
Тем временем прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку в связи с падением девочки в Набережных Челнах. Особому вниманию будет подвергнуто исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение требований закона при использовании муниципального имущества.
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