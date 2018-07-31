Казанское "Динамо" усилилось диагональной из Чехии

31 Июль 10:46 2018-07-31T10:46:36+03:00

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Несмотря на заявление руководства казанского "Динамо" о том, что команда в предстоящем сезоне обойдется без легионеров, все же клуб подписал иностранную волейболистку. Ей стала 29-летняя чешская диагональная Соня Микискова.

На родине она выступала за команду "Кралово Поле". Затем в ее активе значатся французские "Истр", "Стад Франс" и "Венелль", польский БКС, "Бангкок Гласс" из Таиланда и южнокорейский "Хендэ Хиллстэйт".

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