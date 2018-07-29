Велосипедисты погибли под колёсами автомобиля в Марий Эл

29 Июль 15:46 2018-07-29T15:46:30+03:00

Мужчина и женщина на велосипедах не успели вовремя свернуть

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27 июля в 21:20 в Горномарийском районе Марий Эл «Лада» сбила двоих велосипедистов. На 11-м километре дороги Козьмодемьянск – Большой Сундырь мужчина за рулем машины ВАЗ-2171 двигаясь на большой скорости не заметил двоих велосипедистов.

По словам сотрудников полиции, мужчина и женщина «внезапно выехали от края проезжей части» и не успели свернуть в сторону при виде автомобиля. От полученных тяжелых травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия, - сообщает группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Марий Эл. Наказание для водителя автомобиля выберет суд.

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