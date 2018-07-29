Пенсионерка отдала экстрасенсу 115 тысяч в Чувашии
Жительница города Ядрин обратилась к целителю после того, как увидела рекламу в интернете. Она много лет страдает хроническим заболеванием, за лечение которого не берутся врачи. Экстрасенс перезвонил и пообещал вылечить пенсионерку всего за несколько сеансов. От личной встречи отказался, но предложил свои услуги на расстоянии - по телефону.
За несколько сеансов пенсионерка перечислила целителю все свои сбережения. За 115 тысяч рублей целебного эффекта на себе она не почувствовала. Только спустя некоторое время решила обратиться в полицию. Как выяснилось, люди, предоставляющие подобные услуги, использовали телефонные номера, зарегистрированные в разных регионах страны. Сотрудники полиции пытаются установить личность преступников.
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