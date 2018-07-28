В Казани столкнулись два трамвая

28 Июль 13:48 2018-07-28T13:48:02+03:00

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Утром 28 июля на улице Халитова, недалеко от трамвайного ДЕПО столкнулись два трамвая, которые выполняли рейсы по 4 и 5 маршрутам. По словам очевидцев, оба вагона сошли с рельсов. Часть "четверки" перегородила проезжую часть. В итоге движение трамваев было парализовано.

Пока официальных данных по пострадавшим нет. Впрочем, по словам очевидцев, водителя одного из трамваев увезли на "скорой".

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