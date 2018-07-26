В Йошкар-Олу поступят 34 троллейбуса из Москвы

26 Июль 12:31 2018-07-26T12:31:44+03:00

Троллейбусы будут поставлять в течение нескольких месяцев. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Для столицы России они устарели, а вот для столицы Марий Эл в самый раз

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В первых числах августа этого года администрация Йошкар-Олы объявит аукцион на услуги по доставке 34 троллейбусов из Москвы.

- Транспортные средства находятся в хорошем состоянии, однако, с точки зрения столичных властей, устарели по дизайну. Зато с нашей точки зрения они очень, даже пригодны для работы в Йошкар-Оле, - сказал Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Так, доставка троллейбусов будет осуществлена железнодорожным транспортом и, учитывая длительность конкурентных процедур, а также значительное количество поставляемых троллейбусов, период поставки составит несколько месяцев.

Отметим, что после доставки, указанные троллейбусы предусматривается включить в троллейбусную маршрутную сеть столицы республики.

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