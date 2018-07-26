В Марий Эл иномарка сбила пешехода и врезалась в гараж, погибли три человека

26 Июль 09:43 2018-07-26T09:43:52+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Авария произошла 26 июля рано утром на улице Копцева в поселке Помары Волжского района республики. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" превысил безопасную скорость, и сбил пешехода. Сразу после этого его автомобиль врезался в гараж частного домовладения.

На месте аварии погибли три человека.

В пресс-службе МВД Марий Эл сообщили, что на место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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