В Марий Эл иномарка сбила пешехода и врезалась в гараж, погибли три человека
Авария произошла 26 июля рано утром на улице Копцева в поселке Помары Волжского района республики. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" превысил безопасную скорость, и сбил пешехода. Сразу после этого его автомобиль врезался в гараж частного домовладения.
На месте аварии погибли три человека.
В пресс-службе МВД Марий Эл сообщили, что на место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.
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