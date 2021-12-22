Магазинам и развлекательным комплексам в Татарстане разрешили работать по ночам

Вместе с тем, в регионе вновь смогут функционировать аттракционы в ТЦ, букмекерские конторы, компьютерные и интернет-клубы, боулинги. Фото: Иван МАКЕЕВ

На период новогодних праздников в Татарстане изменили ряд антиковидных мер. Так, с 22 декабря до 11 января магазины и развлекательные комплексы могут вновь работать по ночам. Вместе с тем, смогут функционировать аттракционы в ТЦ, букмекерские конторы, компьютерные и интернет-клубы, а также боулинги, но только для тех посетителей, которые имеют QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном за последние полгода заболевании. Соответствующие постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Система QR-кодов в общественном транспорте, равно как и в крупных непродовольственных магазинах и точках общепита, продолжит действовать.

Напомним, ранее кафе и ресторанам региона разрешили работать до 3:00 в новогоднюю ночью. В период до 10 января же они могут принимать привитых посетителей до часа ночи. После Татарстан может вернутся к прежним ограничениям работы подобных заведений - до 23:00.