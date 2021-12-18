Очень смешно о важном: зачем смотреть новогодний спектакль "Северное сияние" в казанском ТЮЗе?

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Один из самых любимых и волшебных звуков для родителя - смех собственного ребенка. А если он не только смеется и танцует, но и развивается, то цены этому нет, верно? Так вот именно последнее предлагает в грядущие новогодние праздники семьям Казанский ТЮЗ с его постановкой "Северное сияние".

В этом спектакле и добрый юмор, и яркие костюмы, и общение со зрителем и предания народов Татарстана: русских, башкир, чувашей и марийцев. Герои - школьники, отправившиеся в лес, ищут северное сияние, по пути выясняя, зачем нужно убирать чужой мусор, почему нельзя брать чужие вещи, что такое смелость.

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Постановка не дает даже самым юным зрителям заскучать - помимо актерской игры и декораций здесь задействована мультимедия, а действия на сцене происходят так стремительно, что отвлечься просто нет возможности. Среди героев легко найти себя или своего друга - вот девочка-отличница с характерными косичками, вот ее гиперэнергичная, неусидчивая подруга, вот мальчик, который хочет казаться хулиганом, а вот его приятель - спокойный и немного трусливый. Они по очереди рассказывают друг другу народные предания о великанах, лесных духах, девочке с коромыслом на Луне, белых цветах у берлоги медведя и многих других. Очень познавательно даже для взрослых.

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Завершением истории становится демонстрация северного сияния. Невероятно красивое зрелище, которое не оставит равнодушным даже тех скептиков, что считают компьютерную графику лишней в театре.

Постановке "Северное сияние" предшествует небольшая интермедия, которая, среди прочего, позволяет маленьким зрителям напрыгаться и потанцевать до того, как начнется спектакль. Снегурочка приезжает в гости к Тигренку, чтобы убедить того - шалуна, который не верит в свои силы - стать символом грядущего года. Не обходится, конечно, и без Деда Мороза, который в конце концов зажигает новогодние огни на пальме.

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя