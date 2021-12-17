Как с помощью домашнего ухода ускорить рост волос

Сразу стоит отметить, что речь не идет о 10 сантиметрах за 4 недели, как пишут на форумах. В среднем, за месяц волосы отрастают на 1-1,5 см. Скорость роста, так же как структура и густота, зависят от генетики. Но под влиянием определенных факторов волосы могут расти очень медленно, однако ускорить этот процесс возможно.

Почему волосы могут медленно расти

В первую очередь, на рост волос влияет наследственность, но снижение активности волосяных луковиц может быть связано и с другими причинами:

- строгая диета;

- неподходящий уход;

- гормональные нарушения;

- частые стрессы;

- недостаток сна;

- отсутствие ухода за кожей головы;

- чрезмерное использование стайлинговых средств.

Важно выявить истинную причину проблемы и тогда восстановить естественную скорость роста волос вполне реально. Активизировать волосяные фолликулы и улучшить состояние прядей поможет соблюдение простых рекомендаций.

Сбалансируйте рацион питания

Правильное питание – залог сильных и красивых волос. Укрепить локоны помогут продукты, богатые жирными кислотами Омега-3 и Омега-6 (жирные сорта рыбы, икра). Растительный белок (фасоль, бобы, чечевица) – строительный материал для стержня волоса. Печень, яйца, орехи помогут восполнить недостаток биотина, который улучшает структуру волос. Нежирное мясо, тыквенные семечки, шпинат, кунжут содержат железо, защищающее волосы от тусклости и выпадения.

Если стоит цель отрастить длинные волосы, чаще включайте в меню лосось (Омега-3, витамин D), болгарский перец (витамин С), семечки (витамин Е), устрицы (цинк), яичный желток (биотин), авокадо (жирные кислоты).

Следите за здоровьем кожи головы

На коже головы скапливаются ороговевшие клетки, себум, остатки укладочных средств – все это может закупоривать луковицы и мешать нормальному росту волос. Качественно очистить кожу головы от всего лишнего, сделать волосы более объемными, легкими, рассыпчатыми и ускорить их рост поможет скраб. При регулярном использовании глубоко очищающего средства клетки кожи будут быстрее регенерироваться, а волосы активнее расти.

Используйте стимулирующие маски

Для активного роста здоровых волос недостаточно только качественного очищения. Регулярное применение ухаживающей косметики не менее важно. Сегодня можно выбрать интенсивные средства различного действия, в том числе и для ускорения роста волос. Как правило, такие продукты содержат стимулирующие вещества, которые усиливают микроциркуляцию и активизируют волосяные фолликулы, благодаря чему усиливается рост волос. К таким средствам относится и маска Pre-Wash Grow Mask от ARAVIA Professional, обладающая разогревающим эффектом и помогает волосам быстрее расти.

Делайте массаж

Легкий массаж кожи головы поможет ускорить кровообращение, улучшить питание волосяных луковиц, активизировать «уснувшие» фолликулы. Достаточно всего 5-10 минут в день мягко массировать прикорневую зону, чтобы улучшить рост волос. Для усиления эффекта полезно выполнять массаж с использованием специальных средств, предварительно нанеся их на кожу головы. Например, спрей-активатор Grow Active Booster от ARAVIA Professional будет дополнительно тонизировать кожу, стимулировать корни волос, защищать от выпадения, придавать волосам силу и объем.

Защищайте волосы

Отрастить длинные локоны будет практически невозможно, если кончики постоянно секутся и требуют частого обновления. Чтобы защитить пряди от сечения и уменьшить вред от горячих приборов, перед укладкой наносите на волосы термозащитный крем, спрей или сыворотку. Это поможет избежать повреждения и расслаивания волос, а значит не потребуется часто стричь кончики и убирать ценную длину.

Можно смириться с короткими волосами, а можно приложить усилия и отрастить локоны до желаемой длины. Запаситесь терпением, следуйте нашим рекомендациям и результат вас порадует.