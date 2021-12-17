Как с помощью домашнего ухода ускорить рост волос

Сразу стоит отметить, что речь не идет о 10 сантиметрах за 4 недели, как пишут на форумах. В среднем, за месяц волосы отрастают на 1-1,5 см. Скорость роста, так же как структура и густота, зависят от генетики. Но под влиянием определенных факторов волосы могут расти очень медленно, однако ускорить этот процесс возможно.
В первую очередь, на рост волос влияет наследственность, но снижение активности волосяных луковиц может быть связано и с другими причинами:
- строгая диета;
- неподходящий уход;
- гормональные нарушения;
- частые стрессы;
- недостаток сна;
- отсутствие ухода за кожей головы;
- чрезмерное использование стайлинговых средств.
Важно выявить истинную причину проблемы и тогда восстановить естественную скорость роста волос вполне реально. Активизировать волосяные фолликулы и улучшить состояние прядей поможет соблюдение простых рекомендаций.
Правильное питание – залог сильных и красивых волос. Укрепить локоны помогут продукты, богатые жирными кислотами Омега-3 и Омега-6 (жирные сорта рыбы, икра). Растительный белок (фасоль, бобы, чечевица) – строительный материал для стержня волоса. Печень, яйца, орехи помогут восполнить недостаток биотина, который улучшает структуру волос. Нежирное мясо, тыквенные семечки, шпинат, кунжут содержат железо, защищающее волосы от тусклости и выпадения.
Если стоит цель отрастить длинные волосы, чаще включайте в меню лосось (Омега-3, витамин D), болгарский перец (витамин С), семечки (витамин Е), устрицы (цинк), яичный желток (биотин), авокадо (жирные кислоты).
На коже головы скапливаются ороговевшие клетки, себум, остатки укладочных средств – все это может закупоривать луковицы и мешать нормальному росту волос. Качественно очистить кожу головы от всего лишнего, сделать волосы более объемными, легкими, рассыпчатыми и ускорить их рост поможет скраб. При регулярном использовании глубоко очищающего средства клетки кожи будут быстрее регенерироваться, а волосы активнее расти.
Для активного роста здоровых волос недостаточно только качественного очищения. Регулярное применение ухаживающей косметики не менее важно. Сегодня можно выбрать интенсивные средства различного действия, в том числе и для ускорения роста волос. Как правило, такие продукты содержат стимулирующие вещества, которые усиливают микроциркуляцию и активизируют волосяные фолликулы, благодаря чему усиливается рост волос. К таким средствам относится и маска Pre-Wash Grow Mask от ARAVIA Professional, обладающая разогревающим эффектом и помогает волосам быстрее расти.
Легкий массаж кожи головы поможет ускорить кровообращение, улучшить питание волосяных луковиц, активизировать «уснувшие» фолликулы. Достаточно всего 5-10 минут в день мягко массировать прикорневую зону, чтобы улучшить рост волос. Для усиления эффекта полезно выполнять массаж с использованием специальных средств, предварительно нанеся их на кожу головы. Например, спрей-активатор Grow Active Booster от ARAVIA Professional будет дополнительно тонизировать кожу, стимулировать корни волос, защищать от выпадения, придавать волосам силу и объем.
Отрастить длинные локоны будет практически невозможно, если кончики постоянно секутся и требуют частого обновления. Чтобы защитить пряди от сечения и уменьшить вред от горячих приборов, перед укладкой наносите на волосы термозащитный крем, спрей или сыворотку. Это поможет избежать повреждения и расслаивания волос, а значит не потребуется часто стричь кончики и убирать ценную длину.
Можно смириться с короткими волосами, а можно приложить усилия и отрастить локоны до желаемой длины. Запаситесь терпением, следуйте нашим рекомендациям и результат вас порадует.