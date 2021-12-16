Новый год-2022 в Казани: какие улицы могут перекрыть на время праздничных мероприятий

В период с 20 декабря по 14 января в столице Татарстана могут традиционно запретить ездить на территории Центра семьи "Казан". Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Стало известно, какие улицы Казани могут быть перекрыты на время подготовки и проведения новогодних мероприятий. Окончательное решение об ограничении движения будет принимать ГИБДД города исходя из дорожной обстановки вблизи мест празднования и требований безопасности.

Власти столицы Татарстана, замечают, что с 0:00 20 декабря до 0:00 14 января могут быть закрыты следующие участки дорог и парковки:

участок улицы Сибгата Хакима от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

территория Центра семьи «Казан»;

участок улицы Бондаренко от дома №3 по улице Сибгата Хакима до участка, примыкающего к улице Сибгата Хакима;

участок улицы Марджани от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей Карима;

участок улицы Султана от пересечения с улицей Марджани до пересечения с улицей Насыри.

С 0:00 до 16:00 25 декабря ограничение движения транспорта и работы парковок может коснутся:

участка улицы Айдинова от улицы Салимжанова до улицы Островского;

участка улицы Спартаковская от улицы Айдинова до улицы Миннуллина;

участка улицы Такташа от улицы Островского до улицы Салимжанова.