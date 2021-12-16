Первые в России: в трамваях и троллейбусах Казани проезд можно оплатить с помощью датчиков и мобильного приложения

В дальнейшем оплата будет производиться и по специальному QR-коду.Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В конце этой неделе Казань стала еще на шаг ближе к тому, чтобы называться ИТ-столицей если не России, то Поволжья точно. Все дело в том, что в городе начали реализовывать перспективные и удобные разработки, которые были не так давно представлены на форуме Kazan Digital Week.

А если точнее, то теперь в городе проезд на трамваях и троллейбусах можно оплатить с помощью специально установленных беспроводных датчиков в салоне беспроводных датчиков и мобильного приложения. То есть не дожидаясь кондуктора.

- На данный момент система не имеет аналогов в России. Казань – первый город, где подвижной состав электротранспорта полностью оборудован датчиками, при этом промышленная эксплуатация запущена только здесь, - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии отмечают, что переговоры с разработчиком инновационной системы начались чуть ли не сразу после презентации новинки. Стороны ударили по рукам и подготовительные работы по внедрению начались уже в октябре. На трамваи и троллейбусы установили те самые беспроводные датчики. При этом каждый из них протестировали в ручном режиме.

Да как же все это работает? Оказалось, что система довольна проста, правда, для начала нужно скачать на свой смартфон мобильное приложение «Казань транспорт». Оно, к слову, доступно как в Apple store, так и на Play Market. Открываем его, привязываем к своей банковской карте, откуда будет идти оплата за проезд, и все. При заходе в трамвай или троллейбус приложение на вашем смартфоне начинает связываться по Bluetooth с установленным и в салоне датчиками и предлагает заплатить с банковской карты. При этом на экран выводится информация о том, в какой именно транспорт вы сели. После такой оплаты на смартфоне появляется электронный билет с номером подвижного состава и временем.

- Для удобства пассажиров в каждом салоне есть подробная инструкция по использованию системы, также со всеми кондукторами был проведен инструктаж, - отметили в МУП «Метроэлектротранс» и тут же добавили. - В дальнейшем оплата будет производиться не только с помощью беспроводных датчиков, но и по специальному QR-коду.

И, как оказалось, это еще не все. Данную систему оплаты муниципальное предприятие планирует внедрить еще и в казанском метро.

Отметим, что при этой инновации все равно не избежать контроля со стороны кондукторов. Напомним, в Татарстане с 22 ноября во всем общественном транспорте проезд разрешен только при предъявлении QR-кода о вакцинации, в том числе и первым компонентом, перенесенном за последние шесть месяце коронавирусе или о медотводе от прививки.