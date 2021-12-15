С 17 декабря в Казани начнут закрываться мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В ТЦ "Мега" продолжат прививать горожан, но уже не круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы, 17 декабря, в Казани изменится режим работы ряда мобильных пунктов вакцинации от COVID-19, часть из которых к концу года закроется. Об этом местных жителей заранее предупреждает Минздрав Татарстана.

Так, пункт вакцинации в торговом центре "Мега" перестанет быть круглосуточным, а точка в ТЦ "KazanMall" будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00, но лишь до 30 декабря.

Прививать в "Мегастроях" на проспекте Победы и проспекте 2-я Азинская перестанут в 20:00 17 числа. В этот же день, но в 17:00 врачи перестанут работать в бывшем здании закрывшегося аквапарка "Барионикс" и в "Сбербанке" на улице Камалеева. В 19:00 закроется пункт вакцинации в КДК имени Ленина.

Прививать в ТЦ "Сайдаш", в свою очередь, перестанут в 17:00 30 декабря.

В 2022 году работать продолжат пункты вакцинации в ТЦ "Южный" (ежедневно с 10:00 до 20:00), отделении "Сбербанка" на улице Пушкина (в будни с 9:00 до 18:00) и в КЦ "Московский" (с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00. Ревакцинироваться или сделать прививку после перенесенного коронавируса по-прежнему можно будет в ТЦ "Парк Хаус" (ежедневно с 10:00 до 20:00).