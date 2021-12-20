«Сетевая компания» Татарстана удостоена бронзового уровня оценки по критериям Toyota-TPS

В АО «Сетевая компания» традиционно проводятся совещания во всех филиалах, где демонстрируются лучшие решения, реализованные сотрудниками, работающими во всех районах Татарстана.

«Сетевая компания» Татарстана стала первой электросетевой компанией в мире, получившей бронзовый уровень соответствия производственной системы «Энергия» принципам Всеобщей производственной системы «Тойота Т-TPS». Об этом по результатам аудита заявил директор АНО «Центр «Кайдзэн» Алексей Суханов. Бережливое производство на предприятии оценивали на базе филиала Елабужских электрических сетей. В течение пяти дней эксперты посетили его несколько структурных подразделений.

Аудит проводил в онлайн-режиме президент Toyota Engineering Corporation Тосио Хорикири.

- Для аудита по критериям Всеобщей производственной системы «Тойоты» был выбран самый типичный в части внедрения бережливого производства, но при этом показательный филиал, обладающий электросетевым оборудованием классами напряжения от 0,4 до 500 кВ, - рассказывает начальник отдела организации и развития бережливого производства Гулюся Бурганова. - На протяжении всего аудита с помощью инструмента «как было» и «как стало» мы старались показать, каких больших успехов достигла компания с прошлого аудита.

В онлайн режиме в аудите участвовал президент Toyota Engineering Corporation Тосио Хорикири.

Оценка деятельности проводилась по шести направлениям: активизация (создание привлекательного рабочего места), управление (его визуализация), персонал (действие сотрудников), материалы (логистика), оборудование (эффективность его работы), качество (обеспечение сотрудникам производства).

Большой интерес представляют и бригадные автомобили, усовершенствованные в соответствии с кайдзен-предложениями электромонтеров. Некоторые инициативы обретают заводское воплощение.

Первым объектом для посещения стал Кукморский РЭС, где эксперт АНО «Центр «Кайдзэн» и Toyota Engineering Corporation Владимир Акопян принял участие в селекторном совещании руководителей подразделения, посетил производственные и служебные помещения, где внедрена система рациональной организации пространства - 5S. Также экспертам представили разработанные инструменты, которые позволяют сокращать продолжительность аварийных отключений. Делегацию особенно заинтересовали рационализаторские (кайдзен) предложения сотрудников, которые улучшили бригадные автомобили.

Кроме того, члены комиссии наблюдали за проведением плановых работ по замене изоляторов, которые проводились под напряжением.

Далее эксперты оценили процессы технического обслуживания и ознакомились с реализованными кайдзен-предложениями на ВЛ 110 кВ Щелоков - Прикамская на подстанции 550 кВ Щелоков.

В пресс-службе «Сетевой компании» сообщают, что экскурсия по подстанционным зданиям включила в себя осмотр технических и вспомогательных помещений, высокотехнологичного оборудования, дооснащенного устройствами, создание которых инициировали сотрудники подстанции с целью совершенствования и визуализации рабочих процессов.

В оставшиеся дни проведен аудит эффективности перемещения материально-товарных ценностей, оказания услуги по технологическому присоединению, работы с потребителями и ряда других направлений, подчеркнули в пресс-службе «Сетевой компании».

Кайдзен-предложение водителя Кукморского РЭС Радика Самигуллина - пневматический метатель наброса на провода ВЛ 10 кВ – позволяет произвести манипуляцию в полуавтоматическом режиме, сократив время на ее исполнение.

С КАЖДЫМ ВИЗИТОМ РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШЕ

Эффективность татарстанской энергетической компании эксперты оценивают уже в третий раз: впервые с наработками акционерного общества специалисты познакомились в 2012 году в филиалах Набережночелнинские и Нижнекамские электрические сети, затем в 2018 году дана оценка бережливому производству Чистопольских электрических сетей. Причем в этом году компании удалось улучшить свои показатели.

На этот раз эксперты оценили работу «Сетевой компании» на 3,45 балла по критериям Всеобщей производственной системы «Тойоты T-TPS». Полученный балл гораздо выше показателей прошлых лет: в 2018 году - 2,91 балла, 2012 год - 1,23 балла. Дополнительно Хорикири оценил систему управления компании. Ее предварительная оценка составила 3,23 балла, а в 2018 году удалось набрать 2,37 балла.

- Увиденное поразило меня - за несколько лет произошли большие изменения. Ваша компания показала пример того, как можно изменить свои рабочие процессы, которые улучшат и корпоративные показатели, и удовлетворенность персонала компании, - отметил японский эксперт.

В свою очередь генеральный директор компании Ильшат Фардиев отметил заслугу коллектива.

- Более 90 процентов наших сотрудников вовлечены в развитие производственной системы, а это значит, что знаниями научной организации производства владеет персонал, работающий во всех районах республики, и это наша общая заслуга, - сказал он.

Кроме того, в «Сетевой компании» заверяют, что останавливаться на достигнутом не намерены.

ИДЕИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО УДОБСТВА

Принципы бережливых технологий позволяют компании не только создавать удобные условия работы для своих сотрудников, но и решать вопросы импортозамещения, а также создавать максимально комфортные условия для абонентов компании: сокращаются сроки подключения заявителей, а плановые или аварийные работы проходят практически незаметно для населения.

Как показывает статистика, к разработке и внедрению в повседневную практику так называемых кайдзен-предложений и проектов в «Сетевой компании» вовлечены практически все сотрудники.

Причем количество рационализаторских предложений из года в год увеличивается. Например, инициативность сотрудников Нижнекамских электрических сетей за год увеличилась практически в два раза: за 10 месяцев этого года поступило 951 кайдзен-предложение, а за аналогичный период 2020 года - 593.

Отмечают в компании и экономическую эффективность от внедрения принципов бережливого производства. Например, в Чистопольских электрических сетях в течение 2020 года от сотрудников поступило 2012 предложений, а внедрено 1773 из них. Благодаря этому, по словам начальника отдела внедрения бережливого производства ЧЭС Татьяны Ивановой, только в их филиале суммарный экономический эффект от нововведений достиг 82,872 миллиона рублей, а мотивация персона за предложенные инициативы превысила 1,7 миллиона рублей. В целом же для компании по итогам 2020 года экономический эффект превысил 350 миллионов рублей.

«Коллективный разум», уверены в компании, способен решать самые сложные задачи. Поэтому в филиалах активную работу ведут кружки качества «Кечкенэ яхшырту».

В последующем идеи не просто реализуют на местах, но и формируют единую базу для тиражирования во всех подразделениях компании. Несколько лет назад в акционерном обществе появилась традиция - проводить выездные совещания, посвященные вопросам бережливого производства. Благодаря этому сотрудники и руководители компании могут наглядно ознакомиться с опытом коллег и в дальнейшем тиражировать этот опыт у себя в филиале.

СПРАВКА

Производственная система «Тойота» разработана в 50-х годах в Японии. В ее основе лежат принципы, направленные на постоянное совершенствование производственного процесса за счет системы контроля качества на каждом этапе, уменьшение издержек производства, оптимизацию каждой технологической операции и поиске нового наиболее функционального способа обслуживания производственного процесса на каждом этапе. Главная задача бережливого производства - сделать так, чтобы потребитель получил качественный продукт точно в срок.

В итоге спустя годы система стала эффективной не только в автомобилестроительной индустрии - она закрепилась в делопроизводстве, сфере услуг, продажах. Спустя 40 лет элементы производственной системы «Тойота» стали применять по всему миру.

Оценка выставляется по каждому из шести проверяемых направлений от единицы до пяти максимальных баллов. По итогам аудита получается средняя оценка. В зависимости от количества набранных баллов присваивается медаль от компании Toyota Engineering Corporation. Предприятия с оценкой от 3 до 3,5 балла получают бронзовую медаль, от 3,5 до 4 - серебряную медаль, выше 4 - золотую медаль.

Оценка эффективности Производственной системы «Энергия», основанная на мировом сравнительном анализе по критериям Всеобщей производственной системы Тойоты Т-TPS, была проведена в филиале Елабужские электрические сети.

По сообщению Центра «Кайдзэн», добиться максимальной оценки никому не удалось. Кроме того, даже сама компания Toyota оценивает свою работу на заводах на 4,2 - 4,6. Большинство компаний, в том числе и японских, находятся в диапазоне от 1 до 2 баллов. Еще меньше набрали оценку в диапазоне от 2 до 3 баллов.