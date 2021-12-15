Власти города уверяют, что детям ничего не угрожает, они находятся в безопасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в среду, 15 декабря, в ряд школ Казани поступили ложные сообщения о минировании. В связи с этим к учебным организациям были направлены правоохранители, увидев которых родители начали делиться в соцсетях и чатах обеспокоенными сообщениями. Власти города уверяют, что детям ничего не угрожает, они находятся в безопасности.

- Мы понимаем, что каждое такое сообщение вызывает у родителей беспокойство, но важно понимать, что активно освещая ложные сообщения о минировании, соцсети лишь провоцируют их рост. То, что на слуху, школьники чаще пробуют. Им зачастую кажется, что это легкий способ отложить контрольную работу или устроить себе отгул. Разумеется, за каждым правонарушением следует наказание: штрафы больно бьют по кошельку родителей, а постановка на учет – влияет на будущее ребенка. Всеми силами надеемся предотвратить такой вариант развития событий, - говорят в мэрии столицы Татарстана.

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