Госдума проголосовала за лишение Рустама Минниханова статуса президента Татарстана

Ранее региональный Госсовет не поддержал документ, заметив, что он нарушает принципы федеративного государства. Фото: пресс-служба президента Татарстана

14 декабря Госдума России приняла законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Согласно документу, руководители регионов страны смогут называться исключительно главами, а не президентами, как это было до сих пор в Татарстане.

Вместе с тем, главам субъектов России разрешат избираться более чем на два срока подряд, а процедура их досрочной отставки в связи с утратой доверия будет упрощена. Помимо этого, у региональных парламентом появится возможность работать дистанционно, а региональные нормативные акты не смогут противоречить Конституции страны и федеральным законам.

Напомним, ранее большинство из отправленных депутатами Татарстана поправок к законопроекту были отклонены, в том числе та, что касалась переименования должности президента республики. Региональный Госсовет не поддержал документ, заметив, что он нарушает принципы федеративного государства.