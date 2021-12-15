Профессии геолога, геофизика, разработчика нефтяных и газовых месторождений для экономики нового энергетического перехода

3D GEO Centr студенты учатся строить геологические и гидродинамические модели.

КФУ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Как выбрать профессию и вуз?

Профессия геолога с каждым годом становится актуальней, ведь минеральные и энергетические ресурсы страны - это основа экономики государства. Сегодня мир стоит на пороге перехода к водородной («зеленой») энергетике. Но построить новое «безуглеводородное» будущее можно только на базе существующей нефтегазовой инфраструктуры, а потому ведущую роль в переходной энергетике займут геологи и специалисты нефтегазовой отрасли.

Однако надо серьезно отнестись к выбору университета. Следует обратить внимание на наличие государственной аккредитации, историю вуза, рейтинг на мировой арене, партнерские отношения с зарубежными университетами, возможность прохождения оплачиваемой практики и трудоустройство в ведущих российских и мировых компаниях.

ОБ ИСТОРИИ КФУ

Казанский Императорский университет был основан при Александре I в 1804 году. При этом он несколько раз сменял название, став в 1918 году Казанским государственным университетом им. В. И. Ульянова-Ленина, а в 2010-м - Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

В его стенах учились Лев Толстой, Владимир Ульянов (Ленин), Николай Головкинский и другие выдающиеся студенты. Неоценимый вклад в развитие университета внесли его ректоры Николай Лобачевский и Александр Бутлеров и др.

КФУ СЕГОДНЯ

В состав университета входят два филиала, 16 институтов, один факультет, две школы и два лицея. В вузе обучаются более 50 тысяч человек.

Казанский федеральный университет занимает высокие позиции в мировых и российских рейтингах вузов:

- КФУ занял 1-е место среди российских вузов и вошел в топ-100 университетов мира по предметному рейтингу «Образование» по версии журнала Times Higher Education (THE);

- по версии научно-исследовательского центра Quacquarelli Symonds QS по направлению «Нефтегазовое дело» КФУ вошел в топ-100 университетов мира.

Студенты КФУ могут реализовать свои творческие способности, участвуя в университетских праздниках и конкурсах. Ежегодно в вузе проводятся «Студенческая весна», Дни первокурсника, конкурсы красоты и пр.

Проживание в общежитии

Иногородние студенты-очники проживают в общежитиях Студенческого городка, а все первокурсники обеспечиваются местами в Деревне Универсиады, которая была построена в 2013 году. В комнатах есть мебель, кухня, на территории работают медпункт, супермаркеты. Круглосуточно обеспечивается безопасность проживания студентов.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ИГИНГТ?

Передовые технологии

ИГиНГТ обладает научно-исследовательскими лабораториями, оснащенными современным аналитическим оборудованием, где студенты отрабатывают на практике знания, полученные в аудиториях.

Изюминкой института является 3D GEO Center. Здесь студенты работают в программах мировых лидеров (Schlumberger, Roxar, Beicip-Franlab и пр.) и учатся интерпретировать геолого-геофизические данные и строить геологические и гидродинамические модели.

Также наши студенты проходят оплачиваемые производственные практики на ведущих нефтегазовых предприятиях и учебные практики на геологических разрезах.

Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев окончил геофак (ныне ИГиНГТ) в 1978 году.

Студенты ИГиНГТ КФУ проходят летние практики на геологических разрезах.

- Изначально я приехал поступать на механико-математический факультет, но потом увидел набор абитуриентов по специальности «геофизика». Как мне объяснили, это физика на свежем воздухе, - улыбается Данис Карлович. - Я поступил на геофак и не пожалел о своем выборе. Будучи студентом, я побывал в пустыне Мангышлак, где мы проводили аэромагнитную съемку, на юге Якутии искали апатиты, на севере Якутии - алмазы. За свою жизнь я побывал на шести континентах мира, включая Антарктиду.

Данис Нургалиев.

ИГиНГТ - это уникальная площадка для получения фундаментальных и практических знаний. Мы сотрудничаем с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями, поэтому наши выпускники трудоустраиваются в этих компаниях, а магистры и ученые ИГиНГТ реализуют проекты для топовых заказчиков. ИГиНГТ КФУ - это единственный университет России, при котором был создан НЦМУ в области нефтегазового дела. В этом году мы выиграли грант в проекте «Приоритет 2030», связанный с переходом России на «зеленую» энергетику. Впереди нас ждут новые исследования, разработки и захватывающие экспедиции!

Магистратура

Наши студенты могут в рамках магистерских программ двойных дипломов один год учиться в ИГиНГТ на английском языке и один год получать знания за границей. По окончании обучения выпускники получают сразу два диплома, что дает им высокое преимущество при трудоустройстве. В ИГиНГТ реализуются три программы двойных дипломов: с Имперским колледжем Лондона, с Фрайнбергской горной академией и Французским Институтом нефти. Также наши студенты проходят стажировки в вузах Китая.

ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При ИГиНГТ есть Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO), где студенты могут параллельно своему основному образованию пройти профессиональную переподготовку по любому направлению, в том числе подготовиться к зарубежной магистратуре или к работе в иностранных компаниях, пройдя программу профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий». Курс по английскому языку ведут опытные переводчики и носители языка. В программу входит подготовка к международному экзамену IELTS, TOEFL.

- Абитуриенты, ваша задача - просто хорошо сдать ЕГЭ и поступить в ИГиНГТ, и мы вместе с вами сформируем вашу успешную траекторию личной и профессиональной жизни! - говорит заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор CdoGEO Ильдус Чукмаров. - В CdoGEO студенты могут повысить свою конкурентоспособность и параллельно основному образованию дистанционно получить сразу несколько профессий по геологии и нефтегазовому делу, а также в смежных областях, например, «Экономики, менеджмента и финансов в нефтегазовой отрасли».

Ильдус Чукмаров.

Также у студентов-нефтяников ИГиНГТ есть возможность получить рабочую профессию «Оператор добычи и газа 3-го разряда» для прохождения оплачиваемой практики при обучении.

КАК ПОСТУПИТЬ?

Про ЕГЭ и бесплатное образование

Подготовка студентов в ИГиНГТ ведется по двум направлениям - «Геология» и «Нефтегазовое дело». Для поступления в институт абитуриентам необходимо сдать три экзамена: математику, русский язык и физику. У школьников, набравших высокие баллы по ЕГЭ, есть возможность учиться бесплатно.

Студентам колледжей

В 2022 году выпускники колледжей, окончившие родственные специальности, могут пройти внутренние испытания ИГиНГТ:

- по направлению «Геология»: по общей геологии (проходной балл 39), математике (39), русскому языку (40);

- по направлению «Нефтегазовое дело»: по основам нефтегазового дела (39), математике (39), русскому языку (40).

К родственным специальностям относятся следующие:

- по направлению «Геология»: «Гидрогеология», «Гидрогеология и инженерная геология», «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемы»х, «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»;

- по направлению «Нефтегазовое дело»: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».

Остальные выпускники колледжей могут поступить по результатам сдачи ЕГЭ или сдавать вступительные экзамены по общеобразовательным предметам (математика, русский язык, физика).

Алгоритм поступления

Подать заявление на поступление можно онлайн, зарегистрировавшись на сайте abiturient.kpfu.ru и заполнив все поля анкеты. Заполнить заявление можно и при личном посещении института по адресу: ул. Кремлевская, 4/5.

О заочной форме обучения

В 2022 году в ИГиНГТ открывается заочная форма обучения по направлению «Геология». Подготовка студентов будет вестись на платной основе по профилям: «Геология», «Геофизика», «Инженерная геология и гидрогеология», «Геология и освоение месторождений нефти и газа».

На сайте cdogeo.kpfu.ru организована предварительная регистрация желающих поступить на заочное обучение для их сопровождения в ходе приемной кампании.

Все вопросы про поступление можно будет задать в ИГиНГТ 27 февраля 2022 года на Дне открытых дверей! За новостями следите на сайте cdogeo.kpfu.ru.