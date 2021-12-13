Шесть человек, среди которых дети, госпитализированы после посещения частного бассейна в Казани

Изначально за медпомощью обратились девять человек, но трое отказались ехать в больницу. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Девять казанцев, в том числе трое подростков, отдыхавших в частном доме в поселке Кульсеитово и плававших там в бассейне, пожаловались на плохое самочувствие. Прибывшие на место медики заподозрили у них отравление парами хлорки и направили трех взрослых в горбольницу №7, а трех детей - в ДКРБ Татарстана. Еще три человека от госпитализации отказались, сообщили "КП-Казань" в Минздраве республики.

На данный момент, состояние взрослых и детей оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура города уже начала проверку по факту появившейся информации об отравлении.

- Надзорное ведомство с привлечением специалистов выяснит, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей и при наличии оснований примет меры реагирования, - говорят правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в июле в казанском аквапарке "Ривьера" хлоркой отравились пять детей в возрасте от 6 до 11 лет. С такими же симптомами из развлекательного комплекса тогда была госпитализирована женщина.

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