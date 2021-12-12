«Сами себя спалили»: татарстанцев возмутило видео, на котором повара детсада работают без перчаток

Под роликом в TikTok набралось уже несколько сотен комментариев.

Жители Татарстана обнаружили в TikTiok аккаунт сотрудника пищевого блока одного из местных детских садов. Женщина публиковала смешные ролики, на многих из которых она и ее коллеги не только дурачились, но и брали пищу голыми руками. Особенно родителей возмутил последнее из таких видео - то, где повара без перчаток трогают хлеб и выпечку.

Помимо отсутствия перчаток и наличия маникюра интернет-пользователи отметили украшения, которые некоторые повара, как оказалось, носят на работе. Под постом набралось уже несколько сотен комментариев как негативных, так и тех, что поддерживают сотрудников детсада:

«Ну понимают готовить, но хоть хлеб и булочки можно руками не хватать?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - ред.),

«Почему работаем без перчаток? Еще и котлеты да хлеб голыми руками»,

«Работаете задорно, но сами себя спалили: выдача без перчаток и повар с маникюром»,

«Люди, которые никогда не работали на кухне не поймут, что такое работать целый день в перчатках»,

«Вот пристали с этими перчатками. На них больше бактерий собирается! Давно уже доказано это»,

«Они руки по-любому моют. Тут нет ничего такого».