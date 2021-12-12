В Чебоксарах после жалобы горожан на «страшные образы» закрасили граффити по мотивам вселенной Гарри Поттера

Фото: Евгения Федорова

В чебоксарском микрорайоне «Новый город» закрасили серой краской граффити по мотивам вселенной книг и фильмов о Гарри Поттере. Местные жители говорят, что изображение, на котором среди прочих был безголовый Ник (факультетское привидение Гриффиндора - ред.) на трансформаторной подстанции не понравилось некоторым горожанам, посчитавшим последнего «страшным образом» и написавшим коллективную жалобу на имя главы Чувашии.

- Рисовал его (граффити - ред.) Александр Назаретский, который, между прочим, в этом году вместе с Покрас Лампас нарисовал прекрасный мурал в Королеве. Это я про масштаб художника. Королевскую работу показали по всем телеканалам, а нашу закрасили. При этом и в Королеве были жалобы (я лично их читала в соцсетях). Но, как говорится, почувствуйте разницу, - пишет на своей соцстранице представитель компании, которая инициировала создание граффити, Евгения Федорова.

Фото: Евгения Федорова

Фото: Евгения Федорова

По ее словам, работа должна была поднимать настроение детям, которые ходят в расположенную рядом школу.

- Нам очень хотелось, чтобы связь "Новая школа - Хогвартс" (а многие дети хотят учиться в Хогвартсе, мои все хотели, например) у детей сформировалась, - говорит Евгения.

Власти региона потребовали от администрации города разобраться в произошедшем.