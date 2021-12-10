Tele2 и мировой лидер Plintron запустят виртуальных операторов в России

Фото: предоставлено пресс-службой

«Tele2 первая на российском рынке поставила создание виртуальных операторов на поток. Однако мы продолжаем развитие фабрики MVNO, логичный этап в этом процессе – партнерство с одним из сильнейших международных агрегаторов. Масштаб деятельности Plintron в мире и запуск проектов на шести континентах указывают на колоссальный опыт в создании MVNO-решений и вместе с тем на маржинальность этого направления. Экспертиза Plintron будет способствовать росту темпов MVNO-сегмента в России и привлекать клиентов на насыщенном рынке. В прошлом году Tele2 стала осваивать принципиально новые направления MVNO-бизнеса, сотрудничество с сильным игроком позволит вывести на рынок новые уникальные проекты. При этом Tele2 как трендсеттер отрасли может предложить свой опыт в запуске инновационных продуктовых решений, не имеющих аналогов в телекоме. Рынок виртуальных операторов активно растет, и, по нашим прогнозам, к 2025 году на абонентов MVNO будет приходиться 15% рынка мобильной связи».

Святослав Косоруков, директор по маркетингу ООО «Плинтрон»:

«На этапе запуска операций мы предлагаем дополнительные скидки и инвестиции в организацию совместных проектов MVNO, поэтому для потенциальных партнеров настал хороший момент перестать откладывать идею создания виртуального оператора и начать свой мобильный проект. Мы готовы помочь нашим клиентам, как со стороны технических решений, так и со стороны телеком- и бизнес-экспертизы».