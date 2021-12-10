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Происшествия10 декабря 2021 8:19

В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух детей

ЧП произошло в доме №41 на улице Фатыха Амирхана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего устанавливается специалистами. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Причина произошедшего устанавливается специалистами. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Утром в пятницу, 10 декабря, в одной из квартир на втором этаже дома №41 на улице Фатыха Амирхана начался пожар. В этот момент в ней находились два мальчика четырех и семи лет.

Прибывшие на место пожарные оперативно вывели детей на улице при помощи маски спасаемого, после чего потушили охваченные огнем мебель и вещи. Площадь пожара составила два квадратных метра.

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщают в МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

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