КИМ ЧЕН ИР: ЕГО РОЖДЕНИЕ И МИР

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир всегда с нами.

ЗНАМЕНОСЕЦ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА

Он родился сыном партизана в тайном лагере, что на самой высокой в Корее горе Пэкту. В то время корейские революционеры под руководством товарища Ким Ир Сена развертывали суровую вооруженную борьбу за освобождение Родины от японской военной оккупации. В то время партизаны написали на стволах деревьев в тайге много лозунгов, оповещающих мир о рождении Пэктукванмёнсона (Светлая Звезда над горой Пэкту), который прославит будущее Кореи. Как пророчили партизаны, он взошел как путеводная звезда эпохи – он, наследуя идеи и дело Ким Ир Сена, вел к победе не только будущее социалистической Кореи, но и судьбу и перспективу дела самостоятельности человечества, неся ответственность за них.

Председатель ГКО Ким Чен Ир осветил путь к осуществлению дела самостоятельности во всех странах мира. Он, автор труда «Об идеях чучхе», своей незаурядной и неутомимой идейно-теоретической деятельностью всесторонне обобщил, систематизировал созданные Ким Ир Сеном идеи чучхе и научно выяснил ряд теоретико-практических вопросов осуществления дела самостоятельности человечества. Это дало прогрессивным людям мира могучее идейно-теоретическое оружие для создания нового, спокойного мира, стремящегося к самостоятельности, свободного от агрессии и войны.

В конце минувшего века в ряде стран происходил процесс развала социализма, и империалисты, пользуясь этим, начали твердить о «конце социализма». В те годы он во многих своих трудах, таких как «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия нашей партии» (январь 1992 г.), «Клевета на социализм недопустима» (март 1993 г.), «Социализм – это наука» (ноябрь 1994 г.), научно обосновал правоту и истинность дела социализма и неизбежность его торжества и нанес решительные удары всем антисоциалистам планеты, пытающимся ставить палки в колеса в осуществлении дела социализма в Корее и дела самостоятельности во всех странах мира.

Ким Чен Ир в авангарде направлял дело осуществления самостоятельности во всех странах мира. Ведомая им КНДР своим живым примером в решительной антиимпериалистической борьбе придала силу и бодрость странам и нациям, стремящимся к самостоятельности.

В январе 1968 г. в территориальные воды КНДР вторгся американский вооруженный шпионский корабль «Пуэбло». Американские провокаторы угрожали: если не вернуть задержанные экипаж и корабль, то начнут «возмездие» и не откажутся и от тотальной войны. В ответ на это Ким Чен Ир выразил решительную и принципиальную позицию: пока не принесут американцы нам извинительный акт, мы не вернем экипаж и в случае преподнесения его ни в коем случае не вернем шпионский корабль, ибо он наш трофей. Враги пали на колени. То же самое было и во времена инцидента с американским крупным шпионским самолетом «ЕС-121» (апрель 1969 г.) и инцидента в Пханмунчжоме (август 1976 г.).

Товарищ Ким Чен Ир и товарищ Ким Чен Ын на пути к счастью народа.

Всю жизнь он вел энергичную внешнеполитическую деятельность. Встретился с лидерами государств и партий разных стран мира, в том числе России, Китая, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Индонезии, с делегацией ЕС на высшем уровне, даже с деятелями находящихся во враждебных КНДР отношениях стран – экс-президентом США Б. Клинтоном, госсекретарем США Олбрайт, премьер-министром Японии Коидзуми, с многочисленными деятелями политических, общественных и других различных кругов разных стран мира. Все, кому довелось увидеть его, независимо от различий в гражданстве, вероисповеданиях, идеологиях и политических убеждениях, не могли не симпатизировать его принципиальным и справедливым взглядам на дело осуществления самостоятельности во всех странах мира.

СТРАЖ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Самая выдающаяся из заслуг товарища Ким Чен Ира перед делом осуществления самостоятельности во всех странах мира – в том, что он своей самобытной политикой сонгун (приоритет военного дела) пробил брешь в акциях установления однополюсной глобализации с ее осью – США и другими империалистическими государствами, в старой мировой политической структуре с ее центром – великими державами, надежно защитил мир и безопасность на Корейском полуострове, СВА, на Земле.

При ведении беспрецедентной в истории мировой политики самобытной политики сонгун он исходил из непреложной истины: в современном мире, в котором из-за жестокого насилия и произвола империалистов, прибегающих к военным силам, безжалостно попираются суверенитет и справедливость многих стран и наций, лишь оружие самозащиты, непобедимое военное могущество могут гарантировать защиту суверенитета и достоинства стран и наций, сохранение прочного мира и стабильности на Земле.

Его сонгунское руководство вывело КНА и оборонное могущество страны в целом на высший мировой уровень и решительно пробило брешь на стене международного порядка, характеризующегося действием закона джунглей империалистических держав во главе с США. Он, осуществляя незыблемую сонгунскую линию, сонгунское руководство, превратил страну в неприступную крепость, непобедимую военную державу, обладающую могучими силами ядерного сдерживания, решительно сорвал силой сонгун крайние военные угрозы и провокации со стороны США.

Если военные силы КНДР оказались бы слабыми, то Корейский полуостров, по всей вероятности, не избежал бы военной катастрофы, такой, какая была в Ираке и Афганистане. Военные обозреватели дали прогнозы: вспышка пожара войны на Корейском полуострове принесет земному шару четыре ужасных ущерба – экономические потери в размере 20 трлн долл. США, разрушение более 500 мегаполисов, более миллиарда человеческих жертв и, наконец, глобальное опустошение. Если КНДР не смогла бы стать страной с величайшим государственным могуществом и, как следствие, прозвучал бы американский орудийный гул на Корейском полуострове, то, спрашивается, возможно было бы воображать о троих гигантских переменах, то есть о максимальном за всю многотысячелетнюю историю материальном процветании, технологическом рывке и взлете духовной цивилизации, которых добились многие страны нашей планеты более чем за полвека под синевой неба?

Да, он был Величайшим Святым человеком, который вел конфронтацию с США от победы к победе, охранял мирное синее небо над головой миллиардов людей.

Вишванас, бывший видный индийский общественный деятель, сказал: «Лидер КНДР Ким Чен Ир, действительно, ниспослан небом на Землю ради человечества. Аналогичная личность рождается только раз за тысячелетие».