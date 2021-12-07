Автоинспекторы Марий Эл остановили очень пьяного водителя школьного автобуса

Мужчине грозит штраф и лишение права управления транспортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром во вторник, 7 декабря, автоинспекторы остановили школьный автобус, ехавший по 35 километру автодороги «Вятка». Во время разговора с водителем, они заметили у него признаки сильного алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил подозрения сотрудников ГИБДД.

Пьяный водитель ехал за учениками одной из школ Звениговского района. На момент остановки детей в салоне не было.

- В отношении 51-летнего мужчина составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом сотрудниками ГИБДД проводится проверка в отношении организации, выпустившей на маршрут нетрезвого водителя, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

С начала года в республике было задержано более 2,4 тысячи пьяных водителей, 274 из которых сели за руль в подобном состоянии ни в первый раз. Одним грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения, другим - уголовная ответственность.