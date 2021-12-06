Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 10:05

В Казани трамвай насмерть сбил 11-летнюю школьницу

Трагедия произошла на улице Гвардейская
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Момент падения ребенка заснял видеорегистратор.

Момент падения ребенка заснял видеорегистратор.

Фото: скриншот с видео

Днем в понедельник, 6 декабря, на улице Гвардейская в Казани трамвай №4 насмерть переехал 11-летнюю школьницу. По предварительным данным, трагедия произошла, когда ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте и споткнулся об бордюр. Водитель пытался затормозить, но не успел из-за длинного тормозного пути.

- На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приносим соболезнования родным и близким подростка, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Подробности произошедшего устанавливаются.

ДТПИнтересноеХроника дорожных происшествий в Татарстане