В Казани трамвай насмерть сбил 11-летнюю школьницу

Момент падения ребенка заснял видеорегистратор. Фото: скриншот с видео

Днем в понедельник, 6 декабря, на улице Гвардейская в Казани трамвай №4 насмерть переехал 11-летнюю школьницу. По предварительным данным, трагедия произошла, когда ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте и споткнулся об бордюр. Водитель пытался затормозить, но не успел из-за длинного тормозного пути.

- На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приносим соболезнования родным и близким подростка, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Подробности произошедшего устанавливаются.