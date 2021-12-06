Могли и за бомбу принять: в Казани Росгвардия вывела с экзамена в ГИБДД девушку с черным проводом

Росгвардейцы прибыли в полном обмундировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Словно по сценарию знаменитого советского фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» жительница Казани решила сдать теоретический экзамен в ГИБДД на право вождения.

Основательную «подготовку» девушки заметил один из инструкторов, который ходил с проверкой между партами будущих водителей. Он увидел, как в районе шеи экзаменуемой тянется странный черный провод. Пышная прическа мешала разглядеть куда именно он ведет. Инструктор задал вопрос: «Что это у Вас там?». На что девушка лишь замотала головой: «Ничего».

Но инспектор был настойчив, да и «аппаратура при нем». Дело в том, что у сотрудников экзаменационного отдела есть сканеры для обнаружения металлических предметов. Но даже такому дистанционному осмотру девушка воспротивилась.

- Пришлось вызывать на место сотрудников Росгвардии, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

По их словам, при дальнейшем отпирательстве девушки тот самый черный провод могли и за элемент бомбы принять, но она это быстро поняла. Без излишних скандалов покинула экзамен в сопровождении сотрудников Росгвардии и отдала прибор с наушником, к которому и тянулся черный провод. С помощью него она пыталась сдать экзамен. Так, что его результат для девушки был аннулирован и получит ли она после такого водительские права, теперь вообще под вопросом.