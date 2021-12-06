ЕГЭ-2022: Учебники и тетради больше не нужны – подготовься к экзаменам в онлайн-школе «99 баллов»

В онлайн-школе "99 баллов" доступны курсы по всем предметам ЕГЭ. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

Министерство просвещения опубликовало проект расписания основного периода сдачи ЕГЭ в этом учебном году, согласно которому экзамены у выпускников пройдут с 27 мая по 21 июня. Отменять ЕГЭ не планируют в ближайшее время точно. Именно этот формат показал себя как самый удачный и эффективный для поступления детей в университеты, однако готовиться к нему школьникам приходится долго и упорно.

Поэтому чем ближе к ЕГЭ, тем больше волнения как у детей, так и родителей, ищущих качественный и продуктивный метод подготовки к экзаменам. Если с «традиционными» способами все понятно, то наибольший интерес вызывают онлайн-школы. Действительно ли дети получат там всю необходимую информацию для ЕГЭ? Точно ли они сдадут экзамены на высокие баллы? Можно ли довериться онлайн-школам? Эти вопросы волнуют родителей по всей стране. «Комсомольская правда» поговорила с онлайн-школой по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 баллов», чтобы развеять мифы и рассказать о преимуществах современного и технологичного способа подготовки к экзаменам.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

По словам основателя онлайн-школы «99 баллов» Айрата Халиуллина, сейчас у государственных экзаменов есть одна большая проблема – конкуренция между детьми, которые учились в лучших лицеях и гимназиях мегаполисов, теми, кто окончил обычные школы в маленьких городах. У вторых чаще всего просто нет возможности заниматься с преподавателем или репетитором, который способен подготовить на высокие баллы, потому что такие педагоги просто не живут в деревнях и поселках. Детям приходится готовиться по учебникам и слушать учителей, которые могут быть некомпетентны в теме ЕГЭ.

Анастасия Салдаева, преподаватель школы "99 баллов" по литературе. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

Именно для таких школьников онлайн-образование становится единственной возможностью подготовки к экзаменам на высокие баллы. Интернет-преподавателям не важно, где находится ребенок. Ведь главное – его желание готовиться к ЕГЭ и выполнять все то, что предлагает онлайн-школа: слушать вебинары, читать конспекты, выполнять домашние задания и раз в месяц писать пробные экзамены.

Кроме того, онлайн-курсы – подготовка в комфортных условиях. Не нужно ехать на другой конец города к репетитору, тратя время, которого у одиннадцатиклассника так мало. Получать знания можно и дома, смотря вебинары в любое время: слушать педагога можно как в прямом эфире, так и в записи.

На платформе вы можете познакомиться с информацией о каждом преподавателе. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

– Важно помнить, что ребенок сдает ЕГЭ не для того, чтобы просто получить заветную цифру. Школьник пишет экзамены, чтобы поступить в вуз. И в этот момент ему нужно забыть про все, что не касается экзамена, и делать упор именно на подготовку, так как поступить в университет можно только благодаря баллам ЕГЭ. Государство серьезно относится к экзаменам, поэтому списать или схитрить не получится. Нужно готовиться и стараться сдать на высокие баллы, этому мы и учим наших ребят, – рассказывает основатель онлайн-школы «99 баллов» Айрат Халиуллин.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Онлайн-школа «99 баллов» – это проект, объединяющий в себе IT и образование. Чтобы сделать подготовку к ЕГЭ максимально комфортной, команда «99 баллов» создала собственную платформу, где и проходит все обучение. Там школьники смотрят вебинары от преподавателей; читают конспекты и теоретическую информацию; решают и сдают домашние задания, упражнения и пробные экзамены.

Курс по одному предмету ЕГЭ стоит 3500 рублей. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

При этом интерфейс сайта максимально приближен к ЕГЭ – вписывать ответы на задания можно только теми символами, которые разрешены на бланках экзаменов. А решать варианты и задачи можно только в течение того времени, которое также регламентируется ФИПИ.

Алмаз Гайнутдинов, преподаватель школы "99 баллов" по математике. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

– На платформе собрано все необходимое для комфортной подготовки ребенка к экзаменам. Это вебинары преподавателей, планы занятий на месяц, рабочие тетради, конспекты и домашние задания. Все технологично, доступно и прямо на экране смартфона или компьютера. Детям не нужно искать какую-то дополнительную информацию в интернете: мы все собрали и систематизировали за них, – рассказывает преподаватель математики онлайн-школы «99 баллов» Алмаз Гайнутдинов.

ПОДДЕРЖКА 24 ЧАСА В СУТКИ

В онлайн-школе «99 баллов» за ребенком закрепляется куратор – человек, который проверяет домашние задания и дает обратную связь по тому, как улучшить результаты экзаменов. Связь с куратором возможна в любое время суток – написать и задать вопрос по непонятной теме или сложному заданию можно даже в три часа ночи.

Для удобства всю информацию о школе можно найти в социальных сетях. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

За успехами ребенка в онлайн-школе следит персональный менеджер – интернет-друг, который также доступен в любой час и день. Он отвечает за мотивацию ребенка, помогает составлять расписание и решает любые технические проблемы, связанные с платформой. Ни один ребенок не остается с подготовкой один на один – поддержка для него по любым вопросам доступна всегда.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

В онлайн-школе «99 баллов» с детьми работают молодые преподаватели, которые сами прошли путь от подготовки к ЕГЭ до сдачи на 90+ или 100 баллов. Это люди, которые знают об экзаменах все – от важной теоретической информации, необходимой для решения заданий до организационных вопросов касательно того, как именно проходит ЕГЭ и что нужно взять с собой.

Алмаз Насыбуллин, преподаватель физики онлайн-школы "99 баллов". Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 баллов"

– Преподаватели нашей школы подают материал, необходимый для ЕГЭ, живым языком, который понятен современному ребенку. Они применяют ассоциации, реальные примеры из жизни, которые действительно нравятся нашим ученикам, что позволяет им запоминать материал и пользоваться им при решении заданий ЕГЭ, – отмечает основатель онлайн-школы «99 баллов» Айрат Халиуллин.

Онлайн-школа «99 баллов»: