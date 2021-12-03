Электронные больничные и цифровой сертификат: что изменится в Ульяновском ФСС с 1 января?

Фото: Алексей Спиридонов

Со следующего года Россия полностью переходит на электронные больничные листы, а для людей с ОВЗ появятся дополнительные способы приобретения средств реабилитации. Это сделает удобнее жизнь населения, уверены специалисты. Вопросы цифровой интеграции обсудили во время работы круглого стола Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования России и «Комсомольской правды». В мероприятии также приняли участие и руководители региональных общественных организаций инвалидов.

БУМАГА УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

С 1 января в безвозвратное прошлое уйдут бумажные больничные листки, а взамен повсеместно будут использовать электронные бланки. Ульяновская область в числе пилотных регионов стала внедрять электронный больничный с середины 2017 года.

- Все стороны оценили его преимущество. В итоге сейчас в цифровом варианте оформляется 90% больничных, а в 2017 году оформляли лишь 1%, - отметила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ульяновского отделения ФСС Лариса Сараева.

Фото: Алексей Спиридонов

В настоящее время из 93 медучреждений различных форм собственности области электронные больничные оформляют 82 По словам Управляющего Ульяновским региональным отделением ФСС России Михаила Логинова, до конца года часть отстающих оформят необходимую электронную подпись, остальные прекратят выдавать больничные листы, поскольку эту услугу оказывают редко.

Таким образом, начиная с 1 января схема взаимодействия будет максимально простой. Пациенту необходимо будет предоставить в больнице подтверждающий личность документ и СНИЛС. Доктор оформит лист нетрудоспособности в электронном виде и направит его в базу ФСС, а пациенту сообщит номер больничного. Затем работник должен передать номер работодателю, которому останется произвести начисления.

Также с 1 января ФСС переходит на беззаявительную систему выплат иных пособий.

- Они будут автоматическими, что позволит минимизировать участие работодателя в процессе выплат. Все листки нетрудоспособности будут загружать в единую систему ФСС, а оттуда информация об изменениях будет поступать и работодателю, и в ФСС, и сотруднику в его личный кабинет на портале Госуслуг, - добавила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам отделения Фонда Анна Хмарук.

Фото: Алексей Спиридонов

ФСС будет направлять работодателю для проверки карточку застрахованного. На проверку дается три дня, затем в течение 10 рабочих дней назначаются пособия.

Единовременную выплату по рождению ребенка будут назначать одному из застрахованных родителей на основании записи органов ЗАГС. В прежнем режиме будут назначаться только ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

- Узнать обо всех движениях по листкам нетрудоспособности граждане смогут на портале Госуслуг. В личном кабинете сразу же будут приходить извещения. Также есть приложение, которым можно пользоваться уже сейчас, - «Социальный навигатор», - подчеркнул Михаил Логинов.

Фото: Алексей Спиридонов

Мобильное приложение привязано к госуслугам и позволяет увидеть движение по больничным листам и положенные суммы.

Также приложение окажется полезным и при других обстоятельствах: можно получить информацию о положенных выплатах, о том, как оформить технические средства реабилитации, а также записаться на прием к специалистам ведомства.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

С начала года расширится возможность приобретения технических средств реабилитации. Совсем недавно можно было либо купить необходимый товар, а затем получить компенсацию, либо дождаться обеспечения. Сейчас же появился еще один способ- электронный сертификат. По словам начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Ульяновского отделения ФСС Галина Батракова, пощупать деньги нуждающийся не сможет - их забронируют на счетах в Федеральном казначействе с привязкой к банковской карте МИР. Суммы будут начислять с учетом заключенных госконтрактов и индивидуальной программы реабилитации.

Выбрать средство реабилитации и поставщика обладатель сертификата сможет только из каталога, сформированного Фондом соцстраха.

Примечательно, что с середины ноября к системе электронных сертификатов подключился маркетплейс Ozon.

- Это расширяет выбор географии поставщиков и упрощает способ доставки и получения. Не все ТСР можно заказать на маркетплейсе, но элементарные средства - можно, - отметила Батракова. Список технологических средств реабилитации постоянно увеличивается.

Фото: Алексей Спиридонов

На сегодняшний день в Ульяновское отделение ФСС подано шесть заявлений, выдано два сертификата.

В ФСС реализована запись на прием через личный кабинет получателя услуг ФСС

С помощью данного сервиса можно записаться на прием к специалистам Фонда социального страхования, выбрав удобное время. Предварительная запись на прием поможет вам исключить ожидание в очереди. Чтобы записаться на прием к специалисту ФСС, необходимо войти в личный кабинет (ЛК) ФСС и авторизоваться через аккаунт на портале Госуслуг. Дальше выбрать адрес приема, время и соответствующий тип услуги. В настоящее время доступны следующие услуги:

• Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти

• Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая

• Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников

• Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

В ЛК возможно отменить предварительную запись.