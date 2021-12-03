Заболеваемость COVID-19 в Татарстане начала снижаться: последние данные о вирусе в республике

Из 80% совершеннолетних местных жителей, хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 67%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшую рабочую неделю в Татарстане отметилось снижение заболеваемости COVID-19 на 5,5%. По данным на пятницу, 3 декабря, под наблюдением с инфекцией или подозрением на нее остаются 13,6 тысячи человек, говорит замглавы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

В регионе растет число вакцинированных от коронавируса. Из 80% взрослых местных жителей, хотя бы одну прививку сделали 67% (более 2,05 миллиона человек). Оба компонента препарата, в свою очередь, получили 1,6 миллиона татарстанцев. А вот число ревакцинированных граждан не радует.

- Только 78 тыс. 908 человек прошли повторную вакцинацию, - заявил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков. - Данное количество оставляет желать лучшего. Напоминаю, что повторная вакцинация должна проводиться один раз в полгода.

В регионе продолжают работать 175 пунктов вакцинации, часть из которых – в торговых центрах, банках и учреждениях культуры.

Напомним, что люди без QR-кода о прививке от COVID-19 или перенесенном за последние полгода заболевании не могут посещать ряд общественных мест, среди которых ТЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, кафе и рестораны, а также ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Помимо этого сертификаты о вакцинации необходимы ряду граждан для работы. С 7 декабря предприятия Татарстана начнут отстранять сотрудников, не завершивших курс прививок от вируса.

На сегодняшний день местный Роспотребнадзор проверил 277 работодателей региона, у 27 из которых не были привиты 80% сотрудников.

О ГРИППЕ И ОРВИ

Наряду со снижением заболеваемости COVID-19, в Татарстане растет число больных ОРВИ и гриппом. Последний за неделю был диагностирован у 14 человек, а с начала сезона – у 29.

Прививку от гриппа сделали 685,1 тысячи татарстанцев.

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