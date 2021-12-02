Детский проект «Родной край - Татарстан»

ООО «Малыш и К» является разработчиком игр более 200 наименований, развивающих интеллект и творческие способности ребенка. Игры можно использовать как демонстрационный и раздаточный материал на занятиях дома, в детском саду и студиях развития.

Компания тесно сотрудничает с детскими садами, используя в работе их педагогический опыт и мастерство.

Вся продукция ООО «Малыш и К» сертифицирована* и прошла контроль со стороны медико-психолого-педагогической комиссии. Игры разработаны в соответствии с ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт).

Проект «Родной край - Татарстан» представляет собой комплект дидактических игр, направленных на расширение знаний о родном крае и на активизацию изучения татарского языка. Проект актуален, так как помогает решить проблему формирования у детей знаний о своей малой родине и повышения интереса к татарскому языку, становления у дошкольников ценностного отношения к культуре и традициям татарского народа, к традициям своей семьи, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей.

Комплект игр для детей дошкольного возраста:

1. Символы Республики Татарстан

2. Татарские орнаменты

3. Путешествие по Республике Татарстан

4. Домино «Посчитайка»

5. Игра-мозаика «Мой Татарстан!»

6. Лото «Волшебный паровозик»

7. Буквы на шнурочке

8. Кубики «Я говорю на татарском языке!»

9. Азбучка

10. Раскраска «Я рисую любимый край!»

Комплект игр для детей младшего школьного возраста:

1. Символы Республики Татарстан

2. Татарские орнаменты

3. Путешествие по Республике Татарстан

4. Домино «Посчитайка»

5. Игра мозаика «Мой Татарстан!»

6. Лото «Волшебный паровозик»

7. Кубики «Я говорю на татарском языке!»

8. Азбучка

9. Раскраска «Я рисую любимый край!»

10. Буква за буквой

11. Изографы (словарные слова)

Полный ассортимент развивающих игр ООО «Малыш и К» (г. Киров) в соответствии с требованиями ФГОС представлен на сайте.

Сертификат ТС RU C-RU.АЯ31.В.00013. Серия RU № 0023742

Сертификат ТС RU C-RU.АЯ31.В.00015. Серия RU № 0023744

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