Актриса Екатерина Молоховская: «Сериал «Универ» задышал и развернулся вширь»

Фото: ТНТ

6 декабря в 21.00 на телеканале ТНТ выйдет продолжение одного из главных сериальных долгожителей канала – «Универ. 10 лет спустя». Это будет комедия с элементами драмы. В ней зрители узнают, что случилось с любимыми героями «Универа» после переезда из общаги в «большой и суровый мир». Исполнительница одной из главных ролей Екатерина Молоховская рассказала, как изменилась ее героиня Варвара, чем съемки нового «Универа» отличались от съемок старого и почему ей непросто было играть в ситкоме.

- Расскажите, как прошло возвращение к роли?

- Для меня это было неожиданно, и я очень обрадовалась, потому что, в первую очередь, очень скучала по ребятам. Коллектив у нас просто потрясающий! В сериал я пришла гораздо позже, чем они. Может быть, поэтому я их до сих пор и люблю! (смеется). Нет, мы все друг друга очень любим. У нас комфортная атмосфера и на площадке, и вне ее, и в вагончиках, нам даже расходиться никуда не хочется, хотя у всех дома семьи и куча дел. «Универ» – уже кусок жизни. Я очень счастлива, что мы все встретились снова.

- На ваш взгляд, получится с «Универом. 10 лет спустя» такая же долгоиграющая история, как и с «Новой общагой»?

- Мне бы очень хотелось. Наши герои развиваются, мы же уже не в общаге, перешли в новую жизнь. У моей героини вообще классные изменения произошли. Двое детей – круто! Варя уже идет впереди меня. Вообще, я считаю, что нужно снимать, пока наши персонажи не состарятся. Интересно же!

Фото: ТНТ

- Мы видим вашу героиню изменившейся. Совпали ли ваши представления о ее будущем со сценарными?

- Я была уверена, что у Вари будет большая армянская семья!

- Так и получилось.

- Да. Когда я отдавала Варю замуж, я в принципе была спокойна и понимала, что всё будет хорошо. Но еще Варвара Павловна продвинулась в карьере, стала психиатром. Я, кстати, сейчас тоже пошла учиться на психолога.

- То есть в какой-то степени вы повторяете судьбу героини?

- Отчасти. Она стала психиатром, это значит, что отучилась на медика. То есть она была просто психологом-терапевтом, а теперь она уже доктор. Уважаю! (смеётся)

- Вам удалось пролоббировать какие-то изменения в персонаже?

- Нет, нет. Мужское население сценаристов сказало, что я ничего не понимаю в их искусстве, и что нужно оставить все так, потому что так будет лучше. Я доверилась!

- Если говорить в целом о трансформации проекта, теперь он ушел больше в кинематографический формат: серии по-другому выглядят, жанр поменялся…

- Это же здорово! Я очень рада за всех героев, они растут, развиваются. Сериал задышал, развернулся вширь. Первые две серии, которые нам показали, мне очень понравились. А локации у нас какие классные… Мы постоянно куда-то выезжали. Например, в особняк персонажа Ярушина, где у нас вагончики были в лесу, там мы обедали вместе, гуляли. В павильоне все совершенно не так – сидишь, света белого не видишь, не понимаешь утро или вечер. Там даже окон нет.

Вообще, наша работа вышла на новый уровень качества. Я изначально театральная артистка, и до «Универа» мне казалось, что ситком – это несерьезно. Долго думала, соглашаться мне или нет. И мне мой однокурсник, который снимался в другом ситкоме, говорит: «Иди, это классный опыт». И я пошла.

Фото: ТНТ

- Поменяли мнение?

- Да, но мне это тяжело далось. Сначала мне делали замечания, что я слишком органична для жанра ситкома, просили сыграть именно жанрово, немного гиперболизируя эмоции. Я стала наблюдать за способом существования партнёров, советовалась с режиссером, пробовала, потом уже свою систему выработала. И, кажется, неплохо вписалась.

- А как бы вы определили жанр нового «Универа»?

- Это комедия с элементами драмы, смешно, но в то же время такие страсти накаляются! Будет буря эмоций! Думаю, аудитория, которая была с нами с самого начала, точно останется довольна таким развитием событий. А новенькие - и подавно.

- Насколько типична ситуация Вари, которая оставила детей мужу и ушла работать, для российских женщин?

- Ну, честно говоря, не знаю, как там с мужьями у всех, я ведь не замужем ещё, статистики не имею. Женщины у нас есть сильные, лямку тянущие, и это выбор каждой - получать от этого удовольствие или невроз. Майкла и Варю устраивает их модель семьи, и главное, что они любят друг друга. Кто больше зарабатывает - это уже их внутренние делишки, в которые мы лезть не будем.