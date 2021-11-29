В Казани мужчина ударил ножом охранника ТЦ, попросившего показать QR-код

Инцидент произошел вечером 29 ноября на улице Кулахметова. Фото: Аца КОШТЭ

Несмотря на то, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 в торговых центрах и даже общественном транспорте Татарстана проверяют не первую неделю, между местными жителями и контролерами продолжают возникать конфликты. Так, например, вечером 29 ноября в одном из казанских ТЦ на улице Кулахметова посетитель напал с ножом на охранника. Со слов очевидцев, причиной произошедшего стало то, что последний попросил мужчину показать сертификат о прививке.

Нападавшего мужчину задержали и передали полицейским сотрудники Росгвардии, сообщили в УМВД РФ по городу. Во вневедомственной охране инцидент пока не комментируют. Пострадавший охранник госпитализирован.

Напомним, в первый же день введения последних антиковидных мер - QR-кодов в общественном транспорта - пассажир одного из казанских автобусов брызнул в лицо кондуктора, который также попросил его продемонстрировать сертификат о вакцинации, из перцового баллончика. Мужчину арестовали на пять суток и оштрафовали две тысячи рублей, признав виновным в мелком хулиганстве.