Два студента из Татарстана выступят в финале конкурса «Лига лекторов»

Рамиль Багавиев. Автор фото Алексей Николаевич Спиридонов

Конкурс «Лига лекторов» - новый проект Российского общества «Знание», которое поставило цель выявить талантливых людей, способных заинтересовать аудиторию, делиться ценным опытом. Таких людей оказалось много: на конкурс было подано больше 2,5 тысячи заявок из 80 регионов от молодых и маститых ученых, преподавателей, журналистов, писателей, бизнес-тренеров, спортсменов и студентов.

Конкурс проходил в несколько этапов. Экспертное жюри отобрало 500 полуфиналистов, которые выступали на интерактивных площадках с 15-минутными видеолекциями на самые разные темы. Выступления оценивали и пользователи на сайте «Знания» znanierussia.ru. В результате были определены 100 финалистов, которые 29 и 30 ноября выступили в ведущих вузах Москвы - МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени Сеченова и РАНХиГС.

Среди них - двое студентов Казанского федерального университета, Рамиль Багавиев и Ильнур Хазипов. «Комсомолка» побеседовала с ребятами перед финальными выступлениями.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

- Рамиль, чем близка вам тема лекторства?

- Очень близка, поскольку я помогаю одногруппникам понять сложные вещи, веду кружки при университете для школьников. Можно сказать, это хобби, а не работа, поскольку я уделяю этому только свободное время.

- О чем была ваша лекция в полуфинале?

- Она называется «Аксиома параллельности». С ней же я буду выступать и в финале. Речь пойдет об открытиях Евклида, Лобачевского. Я учусь на математическом факультете, мне это интересно, и я хочу показать другим людям, что математика не так проста и прямолинейна, как кажется на первый взгляд. На примере аксиом хочу показать, что в математике возникают ситуации неоднозначности, и продемонстрировать, как наука живет с этим и как это влияет на развитие математики в целом.

Рамиль Багавиев. Автор фото Алексей Николаевич Спиридонов

- Насколько важна победа?

- Я не рассчитывал дойти до такого уровня. Видел, что другие участники - опытные и квалифицированные люди, кандидаты и доктора наук, а вот я - студент. Но тем не менее я старался интересно и доступно говорить о том, что мне интересно и что меня волнует, старался «зажечь». Возможно, именно эта моя особенность и привлекла внимание слушателей. Нужно, чтобы в глазах была искра - увлеченный рассказ может иметь большее значение, чем содержание рассказа.

Я дошел до финала - и это уже большой успех. Победа не так важна, как для других, более квалифицированных участников. Ведь для них она может стать показателем достижений. А моя жизнь только начинается - мне самому еще нужно учиться и углублять свои знания.

- Как идет подготовка к финалу?

- Поскольку тема совпадает с полуфинальной, а времени на выступление будет выделено больше, размышляю, как расширить ее. Возможно, надо продумать, как буду вести себя во время лекции: нужно ли будет ходить по аудитории и где делать акценты. Какие-то основные моменты продумаю, но самое главное будет доработано в Москве, в МАИ, когда я окажусь на месте и пойму условия выступления, чтобы удобно было и слушателям, и мне.

ТО, ЧТО НУЖНО!

Второй участник финала - Ильнур Хазипов. Учится на факультете международных отношений КФУ, скоро начнет писать диссертацию. К 23 годам он реализовал ряд крупных проектов, которые делают жизнь студентов Татарстана удобнее. Ильнур является основателем суперсервиса «Студент РТ», сейчас возглавляет Центр проектных инициатив «Шаг».

Ильнур Хазипов. Автор фото Алексей Николаевич Спиридонов

- С какой темой будете выступать в финале и почему выбрали ее?

- Тема простая: «Крутая идея и рубль в кармане». Моя цель - за 20 минут научить ребят находить ресурсы на реализацию своих идей, когда на запуск социального бизнеса или проектной инициативы нет собственных средств. Хочу показать, что это вполне реально. У меня самого не было связей, когда я начинал свои проекты, но я смог продвинуть суперсервис - по ожиданиям, в феврале им будут пользоваться уже около 100 тысяч студентов республики.

Я буду выступать перед студентами ВШЭ - и, уверен, про мою лекцию скажут: «Это то, что нам нужно!»

- Как восприняли известие о выходе в финал? Как готовитесь к нему?

- Вокруг меня все горит - очень много дел! Но я очень уважаю общество «Знание» и, когда узнал о проекте, в голове как червь засела идея, что было бы клево принять участие, выиграть и привезти награду в Татарстан. Хотелось получить этот опыт, хотелось стать лектором общества. Я не знал о возрастном цензе конкурсантов, а потом мне сказали, что среди них профессиональные ораторы, преподаватели вузов. Поэтому, когда узнал, что прошел в финал, было очень приятно.

Перед финалом не волнуюсь, ведь я еду к своим людям - в студенческую аудиторию, и я знаю, как с ними разговаривать. Материал готов, но все мои выступления - это сплошная импровизация. Будет импровизация, зато от души! И будет классно, если я привезу победу - сейчас это для меня цель, надо брать, ведь второй попытки не будет!

В финале участники конкурса выступят с лекциями перед студентами МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН и других вузов. 50 победителей получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших образовательных площадках страны. Кроме того, все финалисты получат доступ к комплексной образовательной программе «Машук», где узнают, как создавать и продвигать собственные YouTube-каналы, блоги и авторские курсы. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 1 декабря.