В Чебоксарах комиссия проверила работы на трех строящихся образовательных объектах

В Чебоксарах из-за роста цен на стройматериалы и корректировки проектов затянулось строительство двух детских садов и одной школы, возводимых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Все объекты должны были сдать к Новому году, однако работы пока еще продолжаются. На минувшей неделе мэр города провел совещание непосредственно на местах. Вместе со своим заместителем по социальным вопросам Натальей Евсюковой и замглавы администрации по архитектуре и градостроительству Иваном Кучерявым Олег Кортунов выяснял проблемы, с которыми пришлось столкнуться подрядчикам.

МИКРОРАЙОН «САДОВЫЙ»

В микрорайоне «Садовый» ведется строительство школы на 1650 учеников. По проекту это будет четырехблочное здание переменной этажности (три-четыре этажа), рассчитанное на 66 классов. Учебные блоки будут адаптированы для маломобильных учеников - предусмотрено четыре лифта. В отдельном блоке будут расположены бассейн, актовый и спортивный залы, а также студия хореографии и драматический кружок. В настоящее время этот объект является самым сырым.

- Ситуация вокруг строительства этой школы изначально сложилась непростая: в марте этого года по причине срыва сроков пришлось сменить подрядную организацию, а приступивший к работе новый подрядчик столкнулся с недоработками в проектно-сметной документации и удорожанием строительных материалов, - отметил глава города Олег Кортунов.

По его словам, сейчас на объекте имеется отставание по переносу линии электропередач и устройству каркаса зданий. По уточнению подрядчика, в трех секциях будущей школы (для младших и старших классов, а также административно-хозяйственном блоке) ведутся работы по монтажу железобетонных конструкций первого и второго этажей. В секции № 4 для физкультурно-спортивных занятий строители ведут устройство железобетонного фундамента, устраивают фундамент под бассейн, также ведутся работы по созданию наружных сетей, обустройству основания бетонной дороги и благоустройству территорий.

Повторную экспертизу в Чувашском центре экспертизы и ценообразования проходит сметная документация. Предполагается, что стоимость строительства образовательного учреждения увеличится на 500 млн рублей, но и эта цифра не окончательная.

- Тем не менее мы должны приложить все усилия для того, чтобы до сентября следующего года сдать этот объект, - дал поручение мэр Чебоксар.

МИКРОРАЙОН «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»

В Благовещенском микрорайоне ведется строительство двухэтажного детского сада с проектной мощностью 240 мест, рассчитанного на 12 групп. Предполагается, что в детском саду будут функционировать четыре группы для детей младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), по две младшие, средние, старшие и подготовительные группы.

- Очень бы хотелось в этом году сдать, но в сегодняшних реалиях этого не получится, - констатировал директор подрядной организации ООО «Стройиндустрия» Эльвик Невметов.

Как подчеркнул градоначальник, на этом объекте помимо роста цен на строительные материалы и других типовых проблем возникали непредвиденные обстоятельства в виде подземной реки.

- В данный момент здесь выполнено 65% работ от общего объема, подрядчик приступил к отделке здания, - подчеркнул Кортунов.

Так, полным ходом идут наружные работы. В процессе монтаж ливневой канализации (работы выполнены наполовину), установка оконных блоков (70%), на 40% уложена кровля. Практически в самом начале внутренние работы: стяжка полов на первом (выполнено 15% работ) и втором (50% запланированных работ) этажах, практически наполовину выполнен монтаж внутреннего отопления, на треть - устройство внутренней электропроводки, продолжается монтаж вентиляционной системы - выполнена пока лишь пятая часть от запланированного объема работ.

В планах ввести детский сад в эксплуатацию в следующем году. По словам подрядчика, стоит рассчитывать минимум на апрель.

МИКРОРАЙОН «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-2»

В микрорайоне «Университетский-2» ведется строительство трехэтажного детского сада, рассчитанного на 2570 мест.

По проекту площади первого этажа здания будут разделены на блоки-ячейки для детей ясельного и младших возрастов. Причем каждая ячейка будет иметь свой обособленный вход с тамбуром, а для удобства родителей при входе создадут помещения для хранения колясок и санок. Также на первом этаже будет функционировать бассейн с раздевалками и душевыми. Здесь же запланировано размещение пищевого и медицинского блока, а также прачечной.

Группы для детей старших и средних возрастных групп будут функционировать на втором этаже. Здесь же откроют зал для музыкальных занятий и кабинеты для работы профильных педагогов - психолога и логопеда.

На самом верхнем этаже запланировано размещение групп для детей старшего и подготовительного возрастов. Здесь же по проекту будут находиться помещения для занятия физкультурой, компьютерный класс и кабинеты для кружков.

Кроме этого, детский сад будет доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья: при входах предусмотрены пандусы, а в здании запроектирован лифт и зоны безопасности.

Как подчеркнул Олег Кортунов, ссылающийся на подрядчика, несмотря на дополнительно появившийся объем работ, технически строительство будет завершено в срок - до конца текущего года.

В настоящее время подавляющее большинство работ полностью завершено. На финишную прямую вышли работы по установке витражей, облицовке стен и полов керамической плиткой, устройство кровли, а также шпатлевка стен и потолков. Меньше чем наполовину выполнены работы по установке вентиляционного оборудования и устройству наружной сети теплоснабжения.

Все процедуры документального оформления нового детского сада намерены завершить в начале следующего года.

Подводя на своей страничке итоги объезда строящихся объектов, Олег Кортунов подчеркнул, что контроль за ходом работ будет особенным, чтобы все подрядчики выполнили взятые на себя обязательства. При этом вопрос по дополнительному финансированию всех объектов будет решен благодаря поддержке Правительства Чувашии и главы региона Олега Николаева.