Прививку от COVID-19 сделали более двух миллионов татарстанцев

У Галины Вакиловой умерли несколько друзей, после чего она и приняла решение защититься от вируса. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Первый компонент вакцины от COVID-19 сделали 2 014 658 жителей Татарстана, второй - 1 524 620. Такие цифры в субботу, 27 ноября, назвали в Минздраве республики.

Юбилейным вакцинированным в регионе стала 78-летняя Галина Вакилова. Процедуру она прошла в поликлинике казанской больницы №18.

«У женщины умерли несколько близких приятельниц, после чего она и приняла решение о вакцинации, несмотря на хронические заболевания. Перед прививкой она проконсультировалась с лечащим врачом», - говорят в мэрии города.

В семье Галины Вакиловой привиты все. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в Татарстане достиг 38,5%.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Напомним, ранее «КП-Казань» писала, что в регионе привились 30% ВИЧ-инфицированных граждан и 50% пенсионеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане снижаются - Песошин

Несмотря на это, эпидситуация в республике остается напряженной (подробности)