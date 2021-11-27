В результате массового ДТП в Чувашии погибла 17-летняя девушка

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Около 18:20 в пятницу, 26 ноября, на 27 километре автодороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» возле деревни Малая Андреевка столкнулись три автомобиля: Toyota Rav4, Hyundai Getz и Scania. По предварительным данным, 21-летний водитель первой иномарки, перестраиваясь, врезался во вторую, после чего выехал на встречку и попал под грузовик.

С места ДТП был госпитализированы, как сам водитель Toyota, так и трое его пассажиров: 23-летняя девушка и 17-летние мальчик и девочка. Последняя скончалась в больнице. Травмы остальных серьезных опасений не вызывают.

«По данному факту следствием ОМВД России по Канашскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщают правоохранители.