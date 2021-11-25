На 5-7 градусов выше нормы. В Татарстане ожидается потепление

До этого момента Татарстан также ожидают погодные «приключения». Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, регион попадет под влияние очень теплой, влажной и неустойчивой воздушной массы в начале следующей недели – 29 и 30 ноября.

- Временами будет идти снег, в том числе мокрый, переходящий в дождь, ожидается сильный ветер. При этом среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на 5-7 градусов – ночью и днем от -3 до +2, - отметили специалисты управления.

До этого момента Татарстан также ожидают погодные «приключения». Так, уже в пятницу и субботу – 26 и 27 ноября, республика будет находиться на периферии антициклона. Но из-за близких атмосферных фронтов в некоторых районах все же прогнозируется небольшой снег, в том числе и мокрый, а также сильный ветер, местами с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Столбики термометра будут показывать днем от -3 до +1 градуса.

А вот в воскресенье - 28 ноября, существенных осадков не ожидается только ночью, когда минимальная температура воздуха составит -9. Днем же в этот выходной на Татарстан свое влияние распространят атмосферные фронты юго-западного циклона. Снова прогнозируются снег, местами метель и сильный ветер.