Эксперт-биохимик рассказала о нюансах питьевой воды в Татарстане

Около 1,9 % проб воды в столице Республики Татарстан не соответствовала нормативам по микробиологическим показателям, 8,4% - по санитарно-химическим. На качестве питьевой воды в Татарстане сказываются различные факторы: антропогенная нагрузка на водоемы и нарушения на водозаборных станциях. В районах города распространенным фактором является повышенное содержание солей жесткости и железа из подземных источников. Кроме этого, высокая изношенность более 70% водопроводных сетей приводит к тому, что даже практически чистая вода доходит в жилые дома непригодной для употребления. Какую воду на самом деле пьют казанцы и как сделать ее более полезной для здоровья рассказывает Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании «Барьер».

В этом году примерно 30-40% населения России пользуются некачественной водой, которая не соответствует гигиеническим нормам. Причин для этого может быть много: изначально плохая вода в водоисточниках, изношенность инженерных сетей, подводящих воду к жилому помещению или внутри него, а также устаревшие методы очистки воды. Особенно данная проблема актуальна для жилья в старых фондах, где коммуникации не менялись десятилетиями и город Казань – один из таких примеров. При этом в городе - одна из лучших систем очистки воды, Казань входит в тройку лидеров среди городов с эффективной водоочисткой. Это подтверждает и исследования водоисточников Казани компании «Барьер» при составлении «Карты воды России», результаты которых оказались в большинстве случаев удовлетворительными.

Например, жители Казани пользуются не очень жесткой водой, в тех случаях, когда она взята из поверхностных источников: забор проб водопроводной воды на улицах Широкой, Попова, Заслонова, Фучика, Ямашева, Старая Ракчинская, Химиков и Симонова, подтвердило, что в городе жесткость воды составляет от 3,7 до 6 Ж0 при норме в 7 Ж0. Кальций и магний в воде тоже находятся в удовлетворительном диапазоне – от 15 до 50 мг/л, что говорит об отсутствии лишней минерализации питьевой воды. С другой стороны, норма жесткости по СанПин может доходить до 7 мг-экв/л, но в том случае если показатель будет выше 3 - 3.5 мг-экв/л, накипь на бытовых приборах гарантирована. Известковый налет на чайнике при системном употреблении воды из него может привести к реабсорбции - процессу, когда вредные соединения солей попадают в кровь и распространяются по организму. Это может стать причиной образования камней в почках, закупорки сосудов. Кроме того, пористая структура накипи - идеальная среда для размножения бактерий и накопления вредных примесей.

При этом ситуация в столице значительно отличается от других населенных пунктов Республики Татарстан. Результаты химического анализа компании “Барьер” при взятии проб в десяти селах и деревнях региона в 50% превышали норму в несколько раз. Например, жесткость практически во всех населенных пунктах либо приближена к границам нормы, либо превосходит ее. В селе Богородское этот показатель составил 13,8 Ж0 , что на в два раза выше нормы. Мутность воды в этом же населенном пункте превышает стандарт в 4 раза, что говорит об отсутствии эффективной системы очистки.

В деревне Бима превышение показателей не только по жесткости, но и по содержанию нитратов - 63 мг/л при норме в 45 мг/л. Нитраты провоцируют в организме появление метгемоглобина, который вызывает кислородное голодание. Если его уровень в крови достигнет 60%, то это может привести к летальному исходу.

Деревня Каипы отличилась завышенным уровнем кальция в питьевой воде - 86 мг/л , хотя нормальной могла бы считаться доза в 8-25 мг/л. Такая же проблема и в деревне Каюки: там количество кальция 74 мг/л, что почти в два раза выше того, что эксперты “Барьера” считают приемлемым.

Повышенная жесткость и уровень кальция - лидером антирейтинга по чистоте воды стало село Богородское. Жесткость воды в два раза выше нормы - 13,8 Ж0, кальций - в 7 раз (198 мг), если считать нормой 25 мг/л.

«В 2021 году Республика Татарстан примет активное участие в федеральной программе «чистая вода». В трех населенных пунктах будет улучшено качество воды для 55 тысяч жителей, - отмечает Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании «Барьер». – При этом казанцы уже сейчас могут сами провести дополнительную очистку водопроводной воды, тем самым повысить ее качество. Жесткая вода, к сожалению, это не только эстетическая проблема - не очень приятно пить чай с пленкой. Главное, что это не полезно для здоровья. Накипь также приводит к выходу из строя бытовых приборов, сушит кожу и волосы, поэтому лучше использовать смягчающие воду устройства. При выборе фильтров должно быть указано, что они для жесткой воды. Так вы защитите себя от накипи и от взвесей и вредных примесей из устаревших труб».