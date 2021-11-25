«Осталась одна вечером в неизвестном месте»: в Йошкар-Оле проверяющие высадили из автобуса ребенка без маски

Проверяющие высадили девочку и ещё одного ребенка на месте, не доехав до следующей остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Йошкар-Олы заявила, что проверяющие высадили ее десятилетнюю дочь из автобуса №40, потому что на ней не было маски. Инцидент произошел поздно вечером, когда школьница возвращалась домой с занятий. По словам матери, девочка всегда носит маску с собой, но в тот день либо потеряла ее, либо не нашла в сумке.

«Дочь мне звонила и плакала. Она осталась одна вечером в неизвестном месте. Почему не на остановке? Что за люди, и люди ли вообще? Как вы могли высадить детей вечером в неизвестном месте?», - пишет возмущенная горожанка.

Автоинспекция Марий Эл организовала проверку данного факта. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят позвонить по телефонам 68-03-68 и 68-01-37.