Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 10:25

«Осталась одна вечером в неизвестном месте»: в Йошкар-Оле проверяющие высадили из автобуса ребенка без маски

Автоинспекция Марий Эл ищет свидетелей инцидента
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверяющие высадили девочку и ещё одного ребенка на месте, не доехав до следующей остановки

Проверяющие высадили девочку и ещё одного ребенка на месте, не доехав до следующей остановки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Йошкар-Олы заявила, что проверяющие высадили ее десятилетнюю дочь из автобуса №40, потому что на ней не было маски. Инцидент произошел поздно вечером, когда школьница возвращалась домой с занятий. По словам матери, девочка всегда носит маску с собой, но в тот день либо потеряла ее, либо не нашла в сумке.

«Дочь мне звонила и плакала. Она осталась одна вечером в неизвестном месте. Почему не на остановке? Что за люди, и люди ли вообще? Как вы могли высадить детей вечером в неизвестном месте?», - пишет возмущенная горожанка.

Автоинспекция Марий Эл организовала проверку данного факта. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят позвонить по телефонам 68-03-68 и 68-01-37.

Интересное