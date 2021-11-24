«Самому родному и любимому человеку»: Что подарить на День матери-2021

В этом году День матери пройдет 28 ноября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Совсем скоро День матери – в этом году он приходится на воскресенье, 28 ноября. Этот день – прекрасный повод напомнить самому любимому человеку о том, насколько он важен для вас; порадовать его вниманием и сделать какой-то душевный, приятный и полезный подарок. Чтобы упросить задачу, «Комсомолка» собрала лучшие идеи презентов на День мамы: от букетов, сертификатов и приятных мелочей до самых необычных подарков.

ЦВЕТОЧНАЯ КЛАССИКА

Незаменимым подарком для женщины на любой праздник станут цветы. Но на День матери их нужно выбирать с особым вниманием: правильно подобрать цветовую гамму и сочетание бутонов между собой; красиво упаковать и правильно преподнести.

Цветы – традиционный подарок на праздник, но подходите к выбору букета с вниманием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Флорист Гульназ Закиева отмечает, что при покупке букетов на праздник нужно обратить внимание на то, что многие цветочные магазины открывают предзаказ ко Дню матери и выкладывают специальную коллекцию, где можно выбрать букет с приятной скидкой и определенным составом.

– Если вы точно знаете, какие цветы любит ваша мама, то можно выбрать монобукет, собранный только из определенных цветов. О наличии и сезонности всегда можно узнать у флористов, сейчас очень большое разнообразие. Цветовая гамма также большая, но на День мамы советуем обратить внимание на нежные оттенки. Сейчас не стоит брать ранункулюсы, пионы и тюльпаны:осенью и зимой у них не сезон и, даже если вы найдете их в магазине, то они будут очень дорогими и маленькими, – рассказала Гульназ Закиева корреспонденту «КП-Казань».

Флорист также отметила, что сейчас в тренде использование различных деталей в букетах: необычные сорта цветов, крашеные цветы, сухоцветы.

– Особое внимание советуем уделить тому, как вы преподносите букет. Если вы живете с мамой, то для подарка открытка не понадобится, вы можете просто сопроводить вручение тёплыми пожеланиями. Если вы отправляете букет через доставку, то советуем все же приложить открытку или даже записку, которую магазины чаще всего прилагают к цветам бесплатно, – отметила Гульназ Закиева.

Флорист также посоветовала выбирать букеты с более стойкими цветами и если ему предстоит долгая дорога или холод, то стоит быть ещё более внимательным. В мороз цветы очень капризны и переносят дорогу только в закрытом крафте, аквабоксе или коробке.

НА ПРАЗДНИК МОЖНО

Прекрасным подарком могут стать сладости, особенно, если ваша мама любит полакомиться пирожными, тортами или необычными сладостями. На прилавках магазинов, в кондитерских, кафе и ресторанах их сейчас большое количество.

В качестве подарка можно выбрать капкейки, кексы, чизкейки, маффины и необычные пирожные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В качестве подарка можно выбрать капкейки, кексы, чизкейки, маффины и необычные пирожные. В тренде также бенто-торты – торт с небольшим весом, чаще всего до 1,5 килограмма, на котором пишется необычное поздравление или пожелание. В День мамы вы можете попросить кондитера сопроводить торт надписями «Любимой мамочке», «Для самой любимой мамы» или «Маме с любовью».

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

Среди самых необходимых подарков для мам-хозяек – кухонная утварь и предметы, необходимые в быту. Например, дома точно не пропадут овощерезки, таймеры для готовки, вазы для цветов, кухонные весы, наборы полотенец, приборы, контейнеры для хранения продуктов и красивая посуда.

Если ваша мама следит за фигурой, обратите внимание на полезные сладости. Фото: Иван МАКЕЕВ

К полезным подаркам также можно отнести здоровые продукты питания. Например, витамины, сухофрукты, чай, приправы, супер-фуды и необычные снеки: протеиновые батончики, фруктовые чипсы, полезные конфеты, орехи, гранола и мюсли. Их можно собрать вместе с один большой набор, сопроводить букетом и подарить с теплыми пожеланиями.

НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ

Если вы хотите удивить маму необычным подарком, советуем дарить эмоции и приключения. Например, сертификат в картинг, на сноубординг, в криосауну для оздоровления и омоложения, в СПА или бассейн. Приятным презентом также будут походы в театр, на концерт любимого исполнителя, на выставку или даже поездка в другой город.

Можно также подарить сертификат на сеанс флоатинга. Это новый вид релаксации и отдыха, когда вы лежите в воде с большим количеством соли и будто бы парите в воздухе. Этот подарок точно подойдет всем, кто хочет отлучиться от повседневных дел и передохнуть.

Приятным подарком будут приятные мелочи, которые пригодятся зимними вечерами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ

Беспроигрышным вариантом на праздник всегда будут маленькие предметы, которые точно доставят радость. Например, набор косметики, свечи, мягкий плед, ортопедическая подушка, массажер, соль и бомбочки для ванны, книги или что-то для хобби, сумка-шоппер, украшения и предметы гардероба.

Можете также подарить сертификат на косметические услуги: маникюр, стрижку, чистку лица или массаж.