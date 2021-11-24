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Происшествия24 ноября 2021 6:10

В Казани водовоз насмерть сбил школьника

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на «зеленый»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло на перекрестке Можайского-Горьковское шоссе Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

ДТП произошло на перекрестке Можайского-Горьковское шоссе Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Утром в среду, 24 ноября, на пересечении улицы Можайского и Горьковского шоссе в Казани водовоз сбил семилетнего мальчика. По предварительным данным, второклассник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем «КАМАЗА» находился 65-летний мужчина. По его словам, он не заметил мальчика.

«На место происшествия выехал прокурора Кировского района города Эльдар Сабиров», - сообщают в надзорном ведомстве.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

ДТППроисшествия: ДТП