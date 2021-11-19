«Это приведет к тому, что по весне нас затопит еще больше»: казанцы жалуются на перенос остановки «Слесарная»

Жителей микрорайона Игумново-Лагерная не предупреждали о предстоящих рядом с их домами работах. Фото: из архива героя публикации

Когда на улице Боевая в Казани начались какие-то дорожные работы, местные жители решили, что у них обновят тротуар, и даже обрадовались. Однако за одну ночью на дороге сделали «карман» и всем стало ясно, что находившуюся недалеко остановку «Слесарная» ждет переезд. Одни забеспокоились, что автобусы начнут останавливаться дальше от их домов, другие же испугались, что снег с остановки начнут скидывать на участки и весной их просто-напросто затопит.

Фото: из архива героя публикации

«Карман» для новой остановки появился на улице буквально за ночь. Фото: из архива героя публикации

«У нас нет места для чистки снега, и снег с остановки будут скидывать на наш дом. Помимо этого мы лишимся единственного заезда к дому. К нам даже не сможет проехать ассенизатор! И все это приведет к тому, что по весне нас затопит еще больше, чем обычно. Это безусловно будет вредить нашим жизням и здоровью. К слову, в доме живет малолетний ребенок», - рассказала корреспонденту «КП-Казань» местная жительница Екатерина Максимова.

Женщина добавила, что дорожники сильно шумели по ночам, оставили после себя много земли, которая местами доходит до окон, и развели грязь.

Вид из окна дома Екатерины. Фото: из архива героя публикации

Фото: из архива героя публикации

Горожане уже обратились в различные инстанции, в числе которых местная прокуратура и Аппарат президента Татарстана. Пока отреагировала только администрация Кировского и Московского районов. На место, по словам Екатерины, приезжал замглавы Александр Батманов, заверивший местных, что «все будет красиво». Почему казанцев не предупредили о проведении работ и «переезде» остановки чиновник им, правда, не объяснил.

«Потом приехал трактор, чтобы сделать канаву, куда теоретически должен будет снег с остановки сбрасываться, но стало только хуже. Теперь нам вообще не пройти, ни проехать к дому. Ходим пешком через палисадник», - заявила Екатерина.

Фото: из архива героя публикации

Жителей микрорайона Игумново-Лагерная не предупреждали о предстоящих рядом с их домами работах. Фото: из архива героя публикации

Жители микрорайона Игумново-Лагерная думают, что остановку перенесли, потому что она мешала одному из богатых людей, проживающих по соседству.

Мы отправили запрос в исполком столицы Татарстана с целью выяснить причины переноса остановки и дальнейшие шаги властей в урегулировании конфликта с горожанами. Ответ должен поступить в редакциюю в блиайжшее время. «КП-Казань» будет следить за ситуацией.

Фото: из архива героя публикации