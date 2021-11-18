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Общество18 ноября 2021 16:56

Первая вице-мисс конкурса «Краса России-2021» Дания Шарипова: «Домой я приеду уже совсем другим человеком»

21-летняя девушка работает визажистом-стилистом и при этом является моделью. «Комсомолка» узнала, как представительница Татарстана добилась столь заветного титула
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Этот титул стал для Дании Шариповой первой наградой всероссийского уровня.

Этот титул стал для Дании Шариповой первой наградой всероссийского уровня.

Фото: Из личного архива героя публикации

17 ноября в Сочи состоялся финальный этап конкурса красоты «Краса России-2021». В нем участвовала 51 девушка из разных регионов страны. В финале за главную награду боролись 12 красавиц. Титул «Краса России-2021» достался 19-летней Екатерине Вельмакиной из Московской области. А первой вице-мисс стала Дания Шарипова из Набережных Челнов.

21-летняя Дания работает визажистом-стилистом в родном городе. Также она является моделью агентства «Персона». Корреспондент «Комсомолки» поговорила с девушкой и узнала о ее пути к успеху, а также о дальнейших планах.

- Как Вы стали участницей конкурса «Краса России»?

- В 2019 году я стала победителем регионального конкурса «Краса Татарстана». Из-за пандемии в прошлом году я не смогла поехать на федеральный этап, поэтому честь республики я защищала в этом году. Как видите, вполне успешно.

- Какой у Вас опыт участия в подобных мероприятиях?

- На моем счету это уже пятый или шестой конкурс красоты. За время их проведения я взяла два титула – «Супермодель Татарстана-2018» и «Краса Татарстана-2019».

- Каков был Ваш путь до финала?

- Он был своеобразным и полным на события. В этом году подготовка к финалу «Красы России» началась еще 25 октября. Мы прилетели в Сочи, затем начались репетиции. Программа была довольно насыщенной.

- Сильно переживали?

- До финала у меня не было особых переживаний, все стандартно. Но в день оглашения результатов, конечно, охватил мандраж. Я очень рада, что мои старания не прошли даром, их оценили и я взяла титул.

- Кто из близких Вас поддерживал во время конкурса? Как семья относится к Вашим успехам в этом направлении?

- Все мои близкие поддерживают меня с самого начала, во время конкурса все они болели за меня. К сожалению, из-за ограничительных мер родственники не смогли присутствовать на церемонии, хотя очень хотели. Поддержать меня приехал мой молодой человек.

- Что Вы получили от конкурса, помимо заветного титула?

- Конкурс – это колоссальный личностный рост для меня. Думаю, я приеду домой уже совсем другим человеком. Последние три недели мы усердно готовились, дисциплина была строгой, мы набрались такого большого опыта. Должна отметить высокий уровень организации конкурса. И, конечно же, я очень рада своему титулу первой вице-мисс.

- Что планируете дальше?

- По приезду домой я планирую продолжить свою деятельность в качестве визажиста-стилиста. Также продолжу работу в сфере конкурсов красоты и моделинга.

Общество: ВОПРОС ДНЯ