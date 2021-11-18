Первая вице-мисс конкурса «Краса России-2021» Дания Шарипова: «Домой я приеду уже совсем другим человеком»

Этот титул стал для Дании Шариповой первой наградой всероссийского уровня. Фото: Из личного архива героя публикации

17 ноября в Сочи состоялся финальный этап конкурса красоты «Краса России-2021». В нем участвовала 51 девушка из разных регионов страны. В финале за главную награду боролись 12 красавиц. Титул «Краса России-2021» достался 19-летней Екатерине Вельмакиной из Московской области. А первой вице-мисс стала Дания Шарипова из Набережных Челнов.

21-летняя Дания работает визажистом-стилистом в родном городе. Также она является моделью агентства «Персона». Корреспондент «Комсомолки» поговорила с девушкой и узнала о ее пути к успеху, а также о дальнейших планах.

- Как Вы стали участницей конкурса «Краса России»?

- В 2019 году я стала победителем регионального конкурса «Краса Татарстана». Из-за пандемии в прошлом году я не смогла поехать на федеральный этап, поэтому честь республики я защищала в этом году. Как видите, вполне успешно.

- Какой у Вас опыт участия в подобных мероприятиях?

- На моем счету это уже пятый или шестой конкурс красоты. За время их проведения я взяла два титула – «Супермодель Татарстана-2018» и «Краса Татарстана-2019».

- Каков был Ваш путь до финала?

- Он был своеобразным и полным на события. В этом году подготовка к финалу «Красы России» началась еще 25 октября. Мы прилетели в Сочи, затем начались репетиции. Программа была довольно насыщенной.

- Сильно переживали?

- До финала у меня не было особых переживаний, все стандартно. Но в день оглашения результатов, конечно, охватил мандраж. Я очень рада, что мои старания не прошли даром, их оценили и я взяла титул.

- Кто из близких Вас поддерживал во время конкурса? Как семья относится к Вашим успехам в этом направлении?

- Все мои близкие поддерживают меня с самого начала, во время конкурса все они болели за меня. К сожалению, из-за ограничительных мер родственники не смогли присутствовать на церемонии, хотя очень хотели. Поддержать меня приехал мой молодой человек.

- Что Вы получили от конкурса, помимо заветного титула?

- Конкурс – это колоссальный личностный рост для меня. Думаю, я приеду домой уже совсем другим человеком. Последние три недели мы усердно готовились, дисциплина была строгой, мы набрались такого большого опыта. Должна отметить высокий уровень организации конкурса. И, конечно же, я очень рада своему титулу первой вице-мисс.

- Что планируете дальше?

- По приезду домой я планирую продолжить свою деятельность в качестве визажиста-стилиста. Также продолжу работу в сфере конкурсов красоты и моделинга.