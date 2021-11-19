Позавидуют и профи: молодые таланты «Нижнекамскнефтехима» взяли золото конкурса «Наше время - Безнең заман»

Жюри отдало должное талантам молодых нефтехимиков во всех фестивальных номинациях, поэтому подниматься на сцену за призами и дипломами ребятам пришлось не раз.

Понять и оценить значимость победы помогут цифры. Участниками фестиваля в этом году стали 127 предприятий и организаций из 45 муниципальных образований Республики Татарстан, а это более 2,2 тысячи человек. Фестивальные мероприятия продолжались три дня, а итоговый гала-концерт суперфинала в казанском КРК «Пирамида» длился более трех часов без единого перерыва! Его зрители словно оказались внутри гигантского калейдоскопа, где один красочный номер сменял другой с огромной скоростью. И какие это были краски! В этом году фестиваль проходил под знаком Года родных языков и народного единства, поэтому все представленные номера отражали культурные традиции народов, проживающих на территории нашей республики. Татарские, русские, марийские, чувашские, кряшенские, казацкие, грузинские, даже индийские… В этом феерическом марафоне ни один номер не повторился ни в рисунке костюмов, ни в выборе музыкального сопровождения, ни в смысловом контексте.

Поэтому победа «Нижнекамскнефтехима» - это не просто удача или выгодное стечение обстоятельств. Это огромный труд и самих артистов, и тех, кто остался «за кадром».

Молодые таланты «Нижнекамскнефтехима» взяли золото конкурса «Наше время - Безнең заман».

- Сегодня участники фестивали демонстрируют такой уровень подготовки, что им могут позавидовать профессиональные артисты. Этого проекта не случилось бы без поддержки руководителей предприятий, а также глав муниципалитетов, за что хочется им выразить слова благодарности, - отметил в своем выступлении Президент Татарстана Рустам Минниханов, традиционно посетивший церемонию открытия гала-концерта фестиваля.

Также глава республики отметил, что фестиваль творчества работающей молодежи по праву стал общепризнанным татарстанским проектом.

- Хочу поблагодарить участников за вашу активность. Вы не только хорошо трудитесь, но и находите возможность заниматься творчеством. Каждый участник фестиваля уже победитель, - сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил участников за активность.

Поддержать команду в Казань из Нижнекамска во время гала-концерта приехала целая команда болельщиков. Напутствовал артистов перед выходом на сцену генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

- В этом году фестиваль проходит в девятый раз, и в первый же год мы взяли его Гран-при, - напомнил он. - Мы задали эту высокую планку не только себе, но и всем участникам, поэтому ежегодно стараемся быть лучшей версией себя прошлогодних. У нас вовлечены все дисциплины - это аппаратчики, слесаря, киповцы… Все простые ребята. Отрадно, что они с большим удовольствием занимаются этой творческой работой. Имеют возможность не просто продемонстрировать свои таланты перед всей республикой, но и зарядить позитивом всех нас. Средний возраст сотрудников нашего предприятия - 39 лет. И он постоянно снижается, что не может не радовать.

Напутствовал артистов перед выходом на сцену генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

В том, насколько высоко была поднята планка мастерства молодых нефтехимиков в этом году, зрители гала-концерта смогли убедиться воочию. Каждый номер, представленный нижнекамцами на суперфинале, срывал просто шквал аплодисментов. Невероятно, но в определенные моменты зал превращался в единое целое со сценой. Не просто слушал, а пел вместе с артистами. Так было, например, когда мужской вокальный ансамбль в ярких русских рубахах исполнял песню «Россию строят мужики» и когда трио в шикарных татарских костюмах заворожило слушателей песней о родном крае.

- Горжусь тем, что являюсь членом этой команды, - отмечает Ришат Исламов, слесарь КИПиА, а в свободное от работы время вокалист творческой группы. - Я пришел на «Нижнекамскнефтехим» в начале 2000-х и сразу влился в ряды тех, кто участвует в художественной самодеятельности. Опыт выступления есть, но в этой команде я впервые. Атмосфера фееричная, доброжелательная, все очень талантливые.

Слесарь, грузчик, оператор котельной, электромонтер, лаборант химического анализа, машинист установок, инженер АСУ и представители других профессий входят в творческий коллектив «Нижнекамскнефтехима». Всего в команде 31 человек.

- Команда «Нижнекамскнефтехима» очень дружная, сплоченная и поэтому непобедимая. Но таких успехов нам не удалось бы добиться без поддержки руководства предприятия, которое предоставляет нам костюмы, студию для звукозаписи, место для репетиций, - отмечает капитан команды Айнур Хафизов.

- У нас отличная режиссерская группа, - приоткрывает тайны фестивального закулисья заместитель председателя профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик. - Надежда Михайловна Абдуллина многие годы работает художественным руководителем в нашей профсоюзной организации. И сами ребята всегда приходят к нам с хорошими идеями. Я всегда им говорю: мы - «Нижнекамскнефтехим», мы не можем быть другими, мы должны быть интересными, привлекательными, яркими. И это не просто слова. За столько лет участия в «Безнен заман» я уже отметила для себя: стоит нам приехать на фестиваль, как буквально все команды идут познакомиться с нашими номерами. Всем интересно, что нефтехимики придумали на этот раз.

Нижнекамцы не просто участники фестиваля, они его со-создатели.

- Многое из того, что сейчас есть в программе, предложили мы, - отмечает Елена Велик. - Например, выступления мужских коллективов. Ребята умеют задавать настроение фестивалю. Причем не только азартной борьбы, но и дружбы. В этом году у нас существенно обновлен состав команды, очень много новых участников. И я вижу, что они тоже уже зарядились этой атмосферой праздника, ощущением радости, успеха. Предприятие у нас сложное, работа очень ответственная, участники готовятся к фестивалю в личное время. Да, мы создаем для них условия, но это же почти подвиг - 12 часов отработать в смену, а потом репетировать, репетировать, репетировать. А еще дом, семья, дети. Сегодня они все находятся буквально на последнем творческом вздохе, потому что фестивальный марафон дается очень непросто. Накал борьбы невероятно высок.

Несомненно, добиваться высоких результатов в творчестве без системной работы с молодежью на предприятии было бы невозможно.

- Мы сильны традициями, - говорит Елена Велик. - Еще при первом генеральном директоре, легендарном Николае Лемаеве, у нас были творческие конкурсы, фестивали... Мы никогда не останавливались в этой работе. Кризис не кризис, всегда шли вперед. Задача воспитания молодежи всегда была на первом месте. В следующем году будем отмечать 55-летие со дня получения первой продукции и уже сейчас готовимся к этому юбилею. Постоянно ищем новые идеи, новые имена, вовлекаем молодежь в активную общественную деятельность.

Для социальной и профессиональной адаптации молодежи на предприятии в течение года проводят порядка 150 мероприятий по различным направлениям:

- интеллектуальное - КВНы и квизы;

- творческое - фестивали, конкурсы, самодеятельность;

- патриотическое - участие в акциях, приуроченных к празднованию Великой Победы, вахты памяти, поисковые экспедиции, «Бессмертный полк», поздравление ветеранов;

- туристическое - слеты, велоквесты;

- экологическое - озеленение города, уборка водоемов и лесных территорий, субботники, раздельный сбор мусора;

- волонтерское - донорство, помощь пожилым;

- профориентационное - конкурсы мастерства;

- спортивное - ежегодно на предприятии проводится более 60 спортивно-массовых мероприятий, в которых принимают участие порядка 2,5 тысячи молодых специалистов.

Активно развивается онлайн-направление - эстафеты, челленджи, развитие аккаунтов в различных соцсетях. Чтобы ребята чувствовали себя в интернет-пространстве уверенно, для ста молодежных активистов было организовано обучение по темам «Социальное проектирование», «Ведение социальных сетей», «Грантовая поддержка».

Поэтому полученные в «Пирамиде» из рук председателя жюри фестиваля - заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Резеды Галимовой и председателя Федерации профсоюзов РТ Елены Кузьмичевой кубки, дипломы, медали, подарочные сертификаты и цветы - это награда не только для тех ребят, что зажигательно танцевали, душевно пели и искрометно шутили на «Безнең заман». Это высокая оценка работы для всего предприятия, приз за эффективную молодежную политику и активную социальную позицию.