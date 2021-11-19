Врачи рассказали казанцам, как постепенно бросить курить

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Широко известно о вреде курения, но, к сожалению, курильщиков меньше не становится. Врачи говорят, что виной тому непонимание всей опасности пагубной привычки и никотиновая зависимость. С 2018 года в Татарстане впервые выросла доля запущенных злокачественных заболеваний. В первом полугодии 2021-го она увеличилась с 21,45 до 25,57%. В Казани рост онкологии зафиксировали выше общереспубликанского, хуже всего ситуация в Рыбно-Слободовском районе: уровень запущенности там увеличился с 16,07 до 36,34%.

Онкологи бьют тревогу: в 95% случаев причина заболевания раком легких - это курение, а рак легких стоит на первом месте среди онкопатологий. Американское онкологическое общество учредило Международный день отказа от курения, который отмечают в третий четверг ноября. В 2021 году он выпал на 18 ноября. К этой дате мы встретились с онкологами, чтобы узнать, чем именно опасно курение, как сделать первый шаг к отказу от сигарет, насколько быстро организм восстанавливается от нанесенного вреда и возможно ли снизить риски для тех, кто не отказывается от курения.

«ДИСКРЕДИТИРУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ»

Доцент кафедры онкологии НГМУ Ольга Ткачук привела печальную статистику: в России более 30 миллионов курильщиков. Курение в 95% случаев вызывает рак легких, но от 50 до 80% больных раком продолжают курить, даже узнав о страшном диагнозе. У онкобольных, которые не хотят или не в силах бросить курить, снижаются реакции на лучевую и химиотерапию, ухудшается заживление ран, увеличивается число инфекционных случаев и усиливаются проблемы с кровообращением. Курение становится одной из причин развития рака легких, а также рака губы, полости рта, пищевода, желудка, шейки матки, молочной железы и других органов.

- Онкологи очень остро реагируют на проблему табакокурения, потому что это не только причина развития онкологических заболеваний различных локализаций, но и вред во время специального онкологического лечения, такого как хирургическое, лучевое, лекарственное. Доказано, что онкологические пациенты, продолжающие курить во время противоопухолевого лечения, к сожалению, не достигают ожидаемых результатов. В таких условиях пациент получает большое количество осложнений (тромбоз, инфаркт, снижение заживления ран, повышение токсичности химиотерапии, необходимость повышения доз химиопрепаратов и др.), которые в конечном итоге сокращают продолжительность жизни курящего пациента. Получается, что пациенты сами дискредитируют эффективность противоопухолевого лечения, - объясняет Ольга Ткачук.

«КУРЕНИЕ - ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ»

Курильщики автоматически попадают в группу онкологического риска. Врачи рекомендуют им проходить профилактические осмотры, чтобы успеть распознать возможное заболевание на ранней стадии. Практика скрининговых программ за рубежом ориентирована на хронических курильщиков со стажем от 20 лет в возрасте старше 55. Даже при отсутствии симптомов им проводят обследование грудной клетки с помощью низкодозовой компьютерной томографии, которая позволяет определить новообразования на самых ранних стадиях. В России онкологическое обследование тоже входит в программу диспансеризации: если на профилактическом осмотре врач заметит отклонение от нормы, он отправит пациента на более глубокие исследования.

- Курение вызывает не только рак, но и сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме рака легкого есть и другая опасная хроническая болезнь - ХОБЛ, это хроническая обструктивная болезнь легких, которая вызывается курением и не менее смертельна, чем рак легкого, - считает ведущий научный сотрудник отдела клинической онкологии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова, д. м. н., член-корреспондент РАН Сергей Орлов.

ЕСЛИ СРАЗУ БРОСИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

К сожалению, многим людям очень сложно бросить курить. Надо отметить, что никотиновая зависимость состоит из двух компонентов: физической и психологической.

Чтобы оценить степень физической зависимости, используют тест Фагерстрема: ответив на простые вопросы о том, как быстро после пробуждения вы тянетесь за первой сигаретой, сколько их выкуриваете за день, курите ли во время болезни и др., можно примерно представить, насколько будет выражен синдром отмены. Возможности современной фармакотерапии помогают справиться с физической зависимостью от никотина - существуют никотинзаместительные препараты (пластыри, назальные спреи, жевательные резинки и т. п.), препараты, снижающие тягу к курению, также могут назначаться антидепрессанты.

- Основными специалистами, которые занимаются зависимостями, являются психологи, психиатры, наркологи. Все зависит опять же от степени зависимости: по литературным данным, никотиновая зависимость по силе приравнивается к героиновой. В таком случае этим занимаются только наркологи, - подчеркнула Ольга Ткачук.

Психологи, в свою очередь, помогают справиться с психологической зависимостью от курения, выявляя мотивы, по которым человек курит: это может быть способ снятия эмоционального напряжения, автоматический рефлекс, желание сконцентрироваться или, наоборот, расслабиться и т. д.

Однако успех лечения зависит и от мотивации, в том числе и для того, чтобы избежать срывов. По статистике, успешно бросают курить лишь 30% курильщиков, причем для этого им требуется до 10 попыток.

Не секрет, что у многих курильщиков отсутствует мотивация к тому, чтобы бросить курить. В наши дни для таких пациентов активно обсуждается концепция снижения вреда, которая позволяет снизить вред от табакокурения. Эта концепция включает в себя, в частности, варианты альтернативных средств доставки никотина, в которых отстуствует процесс горения, за счет чего снижается количество попадающих в организм смол, являющихся основной причиной заболеваний, связанных с курением.

- Если человек не готов бросить курить сразу, стоит подумать о постепенном сокращении выкуренных сигарет в день. Это очень важно и тоже положительно сказывается на здоровье. Также можно переходить на электронные системы нагревания табака. Они нагревают табак, не доводя его до горения, благодаря чему содержание в нем вредных смол уменьшается. Но при этом никотин как источник зависимости, конечно, остается, - говорит Сергей Орлов.

В настоящий момент электронные системы нагревания табака зарегистрированы FDA (Федеральное управление США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств) как продукты пониженного риска (ППР). Однако, по словам Ольги Ткачук, в сравнении с полным отказом от курения все же сохраняется связанное с ППР неблагоприятное воздействие на здоровье.

Хотя полное прекращение курения всегда лучше, тем не менее использование альтернативных средств доставки никотина может снизить риск развития заболеваний, ассоциированных с курением. Бездымные альтернативные продукты постепенно входят в алгоритмы лечения, например, Американской ассоциации кардиологов.

ПЛЮСЫ ЖИЗНИ БЕЗ ТАБАКА

Врачи сходятся во мнении, что отказ от сигарет в любом возрасте и при любом стаже курения положительно сказывается на здоровье. Сергей Орлов поделился, что, к сожалению, онкологи настолько загружены своей работой, что просто не могут себе позволить проводить долгие профилактические беседы с курильщиками. Но они всегда предупреждают пациентов о том, какие их ждут перспективы, если они не бросят курить. Обрисовывают четко и ясно: не бросишь курить - умрешь.

- Когда человек бросает курить, резко уменьшается риск возникновения, в частности, рака легкого. Это весомый аргумент: бросить курить, чтобы уменьшить риск заболеть опасной болезнью и умереть от этого, - добавляет онколог.

Инфографика: Евгений Прокинов

Международный день отказа от курения - отличный повод задуматься о том, что для вас курение: просто ритуал или зависимость, к которой нужно относиться как к заболеванию. Это повод остановиться и осознать, что курение ухудшает и укорачивает вашу жизнь. Если вы боитесь сорваться, заручитесь поддержкой родных и близких.

- Людям, которые бросили курить, но боятся, что не справятся с соблазном вернуться к курению, я бы посоветовала вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, найти свое увлечение, хобби. Им лучше ограничить посещение мест, где курят. Одним словом, нужно занять себя делом, чтобы не было возможности думать о сигаретах. При отказе от курения нужно быть стойким в своем решении, твердо следовать избранному пути, который изменит в положительную сторону и вашу жизнь, и жизнь окружающих вас любимых людей! - подытожила Ольга Ткачук.