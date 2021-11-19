Когда деньги «под ногами»: щедрый кешбэк, накопительные счета и выгодные кредитные карты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопросы экономии и приумножения накоплений актуальны для всех категорий населения в любые времена. Благо сейчас существуют достойные банковские продукты, которые позволяют не только выгодно совершать покупки, но и получать дополнительные выплаты только за то, что средства просто лежат на личном счете клиента. Удачные продукты на рынке финансовых услуг предлагает своим клиентам банк «Открытие».

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА OPENCARD

Один из самых популярных и востребованных продуктов - дебетовая карта с начислением кешбэка на расходы. Согласитесь, очень приятно получать доход только за то, что ты оплачиваешь свои покупки картой. Карта дает возможность получать несколько видов кешбэка. Суммарно на счет может поступить до 32,5% от цены товара или услуги.

Базовый кешбэк может доходить до 2,5%*, и формируется он следующим образом:

- 1% от покупки придет вне зависимости от того, как и где вы совершили оплату;

- еще 1% вернется на дебетовую карту, если оплату совершали при помощи мобильного телефона или других смарт-устройств.

Кешбэк в размере еще 0,5% от оплаченной телефоном или смарт-устройством покупки вернется на счет, если клиент имеет статус «Плюс»**. Для получения статуса необходимо, чтобы в течение месяца на всех счетах в группе «Открытие» (брокерские счета, счета индивидуального страхования жизни, вклады и обычные счета) находилось не менее 500 тысяч рублей. Еще одно условие для активации статуса - хотя бы одна оплата кредитной картой в течение месяца.

Дополнительно OpenCard возвращает до 30% от покупок, совершенных у партнеров-магазинов. Эту услугу необходимо активировать в мобильном приложении или личном кабинете на сайте банка. Список партнеров сегодня достаточно большой и регулярно продолжает расширяться.

Единственное, на что не начисляется кешбэк, - снятие наличных или пополнение карты, перевод денежных средств, а также оплата коммунальных платежей, штрафов и налогов.

Весь кешбэк приходит в виде бонусных рублей, а компенсировать ими можно покупки на сумму от 1,5 тысячи рублей или начисленные проценты по кредитным счетам***. Также на бонусы можно купить со скидкой билеты в отели или на самолет на сайте travel.open.ru. При помощи начисленных рублей можно повысить процентную ставку по накопительному счету «Моя копилка». Компенсация покупок происходит моментально - реальные деньги оседают на счет сразу.

Кстати, счет «Моя копилка» приносит доход только за счет того, что деньги просто лежат на счету. Выплаты до 5,5% начисляются на остаток средств с ежемесячной капитализацией. Такая копилка рассчитана на суммы от 10 тысяч рублей, а деньги можно хранить не только в рублях, но и в валюте - долларах и евро.

Выпуск карты OpenCard до конца ноября бесплатный, затем - 500 рублей, но списанная при активации карты сумма вернется обратно на счет после совершения покупок на сумму 10 тысяч рублей. Обслуживание карты также бесплатное. Не списывается комиссия и при снятии денег в банкоматах «Открытие» и в банкоматах банков-партнеров. Также эту карту можно подключить к системе быстрых платежей, позволяющей переводить без комиссии по номеру телефона деньги между банками.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ С ПОВЫШЕННОЙ СТАВКОЙ

Кроме счета «Моя копилка» банк «Открытие» предлагает своим клиентам еще один продукт - накопительный счет с постоянно повышающейся процентной ставкой на остаток. При хранении средств на счету больше года начисления составят 6% годовых****.

Снимать средства и пополнять накопительный счет можно неограниченное количество раз и на любую сумму. Примечательно, что начисляемый процент применяется к каждому пополнению счета отдельно. При снятии части денег процентная ставка не изменится, вместо этого уменьшатся суммы последних пополнений.

КРЕДИТНАЯ КАРТА «120 ДНЕЙ БЕЗ ПЛАТЕЖЕЙ»

На сегодняшний день, вероятнее всего, это самая выгодная кредитная карта среди всех предложений на рынке финансовых услуг. И вот почему. Льготный период на использование средств составляет 120 дней, но в отличие от других предложений вносить минимальный платеж необходимо только на 90-й день с момента пользования деньгами.

При помощи кредитной карты можно оплачивать различные покупки. Также без комиссии можно оплачивать налоги, государственные сборы и пошлины, оплачивать пени и штрафы в бюджет РФ, страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, Фонд ОМС.

Также этими средствами можно погасить кредитную карту в другом банке. Льготный беспроцентный период в этом случае составит 92 дня. Обязательное условие - после погашения задолженности нужно обязательно закрыть кредитку другого банка. Рефинансировать такую задолженность можно по заявлению напрямую из мобильного приложения.

Также без комиссии с карты можно снять наличные в любом банкомате банка-партнера. Единственное «но» - на эту услугу льготный период не распространяется.

Выпуск карты бесплатный, а годовое обслуживание компенсируется равными долями*****, если ежемесячно при помощи карты совершать операции на сумму свыше 5 тысяч рублей. Процентная ставка по кредитной карте при несоблюдении правил льготного периода - от 13,9% годовых. Оформить карту можно в любом отделении банка или через мобильное приложение. Для оформления кредитки лимитом до 100 тысяч рублей необходим только паспорт. Для сумм больше потребуется подтверждение дохода. К слову, к числу доходов также относятся и пенсионные выплаты. Посещать офис для получения карты не нужно - курьер доставит ее в удобное для клиента место.

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ С КОМПЕНСАЦИЕЙ КЕШБЭКОМ

Найти выгодное (читай - экономное. - Ред.) предложение можно даже в том случае, если нужно взять кредит. Кредитные предложения от банка входят в топ удобных кредитов по версии портала «Выберу.ру».

Сегодня ставка по кредитному продукту начинается от 5,5%. И это на весь срок без повышения и пересмотра. Продукт позволяет рефинансировать кредитные карты, потребительские и автокредиты, а также покупку товаров и услуг. Всего за раз можно рефинансировать до десяти кредитов. Сумма кредита составляет от 50 до 500 тысяч рублей, а при расчете одобрения учитывает все виды доходов. Решение об одобрении банк принимает в кратчайшие сроки - от 15 минут, в крайнем случае на рассмотрение уходит до двух дней. Для получения кредита также не нужно обращаться в офис банка - при одобрении представитель банка сам доставит карту с необходимой суммой в удобное для получателя место.

Также банк предусмотрел и различные способы для погашения задолженности - проценты можно погасить за счет накопленных кешбэком бонусных рублей. Раз в год можно воспользоваться услугой «Отложенный платеж». Для этого необходимо не позднее чем за три рабочих дня написать заявление в банк. Платеж, который так трудно внести сейчас, пропустят.

* Максимальная сумма кешбэка в месяц для клиентов без статуса «Плюс» - 3 тысячи бонусных рублей

** Максимальная сумма кешбэка для клиентов со статусом «Плюс» - 5 тысяч бонусных рублей

*** Покупки, подходящие для компенсации, будут отражены в мобильном/интернет-банке (при условии наличия основной карты в рублях, на счет которой будет начислена компенсация: 1 бонусный рубль = 1 руб.)

**** Начисление процентов в соответствии с периодами нахождения денежных средств на счете, учитываются полные календарные месяцы: 1 - 2 включительно - 2%, 3 - 5 включительно - 3%, 6 - 11 включительно - 4%, 12 месяцев и выше - 6%

***** Годовое обслуживание составляет 1200 рублей и списывается единовременно с первой операцией по карте. Возвращается ежемесячно на счет по 100 рублей в случае выполнения правил - совершения операций на сумму свыше 5 тысяч рублей в месяц.