Айдын Тусупов: Вся правда о будущей жене, блогерстве и благотворительности

Блогер Айдын Тусупов

Сам Айдын неоднократно подчеркивал, что блогерство — это тяжелый ежедневный труд и перспективная профессия будущего.

«Я дорожу своими подписчиками»

Айдын, расскажи, как становятся блогерами?

Это сложный процесс. К примеру, алгоритмы Instagram регулярно обновляются, поэтому нужно отслеживать изменения. Понимать, что актуально, а что утратило эффективность. Перспективным направлением для развития я считаю TikTok.

Это социальная сеть с дружелюбными алгоритмами, низким порогом для входа и огромным количеством пользователей. Чтобы заручиться их поддержкой, нужно постоянно работать над собой, прорабатывать идеи и создавать качественный контент.

А правда ли, что ты учился в Дубае?

Правда. Я учился в университете Вуллонгонг, который славится на весь мир подготовкой квалифицированных кадров в области бизнеса, менеджмента и финансов. По ряду причин обучение не закончил. Мечтаю вернуться в ОАЭ, но на все нужно время. Сейчас все силы я посвящаю блогерству.

Обучение бизнесу как-то связано с блогингом?

Да, связано. Я считаю, что блогер — это профессия будущего. Видишь ли, пока на блогера есть монетизируемый спрос, это будет считаться работой.

В чем она заключается?

В постоянном поиске новых решений. Быть блогером означает быть в тренде, уверенно ориентироваться в новостном поле и создавать контент на злобу дня. Нужно знать, что обсуждают люди. Понимать, что им будет интересно, а что нет. К тому же профессиональное развитие блога потребует вложения сил, времени и средств.

Многие в стремлении обрести популярность прибегают к скандалам. Как ты относишься к этому?

Поначалу я публиковал провокационные материалы, но сейчас думаю, что использовать хайп для продвижения блога довольно рискованно. В прошлом хайп помогал увеличить число подписчиков. Что поделать, так уж устроены люди — подпишутся на страничку скандалиста, чтобы быть в курсе событий.

В наши дни обладать скандальной репутацией означает обесценивать собственный труд. С провокатором попросту не станут сотрудничать другие блогеры. Я считаю, что использовать хайп нужно очень осторожно либо вовсе отказаться от него. Из-за скандалов можно легко лишиться аудитории, а я дорожу своими подписчиками.

«Считаю, что в браке должны развиваться оба партнера»

Аудитория уверена, что ты завсегдатай ночных клубов, так ли это на самом деле?

Нет, это образ, который я создаю в медиапространстве. Дорогие машины и роскошная одежда — это атрибуты, которые я использую при работе, чтобы у подписчиков сложилось определенное мнение. Ночным клубам я предпочитаю время, проведенное в кругу семьи и близких друзей. В этом плане меня можно назвать интровертом.

Как долго продлились твои прошлые отношения?

Около полугода.

Из-за чего расстались?

Я заметил, что мы словно соревновались друг с другом, и предложил расстаться. При расставании я стараюсь сохранить теплые, дружеские отношения. Хлопать дверьми и уходить со скандалом — не мое. Надо всегда сохранять человеческий облик.

Что ты больше всего ценишь в партнере?

Чувство поддержки. Для меня это, пожалуй, самое главное. Понимание, что супруга разделяет и принимает мою деятельность, вселяет уверенность. Еще важны моральные ценности. Я сам вырос в соответствии с традициями и хочу, чтобы моя избранница тоже их разделяла.

Что ты готов предложить будущей жене?

Уверенность. Знаешь, я сейчас могу отправиться в любую точку мира, но некоторые страны не посещаю специально, потому что жду. Когда придет время, я отправлюсь туда с супругой, чтобы вместе познать эти новые, чудесные миры.

Какими ты видишь идеальные отношения?

Считаю, что в основе идеальных отношений лежит умение партнеров прислушиваться друг к другу. Мне кажется, нужно пожить некоторое время вместе и понять, подходите вы друг другу или нет. И только после этого узаконивать отношения.

Меня удручает факт, что процент разводов среди молодых семей постоянно растет. Не спорю, жизненные обстоятельства могут быть самые разные, но нежелание работать над отношениями как причину для разрыва я принять не могу. Я сделаю все, чтобы сохранить брак.

Популярность и семейная жизнь совместимы?

Да, ведь супруга — это друг и партнер. Кроме чувств меня должны с ней связывать общие ценности и стремление к развитию. Я считаю, что в браке должны развиваться оба партнера.

Поэтому я поддержу любые начинания моей избранницы. Если она захочет открыть свое дело или развить собственный блог, я не стану возражать, наоборот, окажу поддержку. Главное, чтобы это не навредило семье.

«Честность — лучшая стратегия продвижения»

Ты говорил, что не любишь посещать ночные клубы, но ведь многие молодые люди убеждены, что для знакомства с противоположным полом нет места лучше. Что скажешь?

Шумным вечеринкам я предпочту время, проведенное в семейном кругу. А место для знакомства — это не так важно. Гораздо важнее, чтобы первая встреча состоялась вживую.

Почему?

Как я уже говорил, блогер — это прежде всего медийный образ. Где-то я могу приукрасить или преувеличить, но считаю, что быть собой — это лучший способ обрести популярность, а честность — лучшая стратегия продвижения.

У меня много друзей в медийной сфере, и они придерживаются такого же мнения. В обычной жизни это скромные и рассудительные люди, но стоит включиться камере, как они преображаются. Это здорово изматывает. Однажды им надоедает постоянная игра и хочется просто побыть собой.

А подписчики, привыкшие к определенному формату, недоумевают и приходят к мнению, что их обманули. Результат — потеря доверия аудитории. Поэтому все, что я делаю в блоге, те эмоции и образы, которые транслирую, не должны различаться с моим внутренним настроем. Но все же в реальной жизни я другой человек.

Многие блогеры используют для привлечения внимания благотворительность. Как ты относишься к этому?

Я считаю, что когда средства, собранные для помощи малообеспеченным гражданам, достигают их, то беспокоиться не о чем. Важно помочь людям, а все остальное не принципиально.

Ты помогаешь?

Да, отчеты об этом есть в моем профиле Instagram.

Для чего ты это делаешь?

Чтобы привлечь внимание общественности и показать, что рядом есть люди, которые нуждаются в помощи. Зачастую у них нет самых простых, жизненно необходимых вещей — теплой одежды, медикаментов, еды и воды.

Снимая ролики социальной направленности, я хочу сказать, что для помощи нужно не так много. Это гораздо проще, чем кажется. Главное, проявить желание и упорство, тогда все сложится наилучшим образом.