Появилось видео смертельного наезда на пешеходов в Казани

ДТП произошло напротив дома №181 по улице Тэцевская.

В УГИБДД МВД по Татарстану рассказали о смертельном ДТП, произошедшем вечером 16 ноября напротив дома №181 по улице Тэцевская в Казани. Так, по предварительной версии, пьяный водитель Ford не выбрал безопасную скорость движения, не уступил дорогу и сбил 39-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. От полученных травм пешеходы скончались на месте.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что пара переходила дорогу по "зебре" и почти дошла до противоположной стороны, когда в них на большой скорости врезалась иномарка. От удара людей отбросило на пару метров.

- Дорожный переход, обозначенный дорожными знаками и дорожной разметкой, находится в зоне ограничения скорости в 40 км/ч. Обстоятельства ДТП выясняются, - замечает замначальника УГИБДД МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов.

Напомним, ранее виновник аварии утверждал, что пешеходы появились на дороге в неположенном месте неожиданно.