Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани восемь лет спустя: последний разговор пилотов с "черного ящика" так и не обнародовали

Каждый год родные и близкие погибших возлагают к мемориалу цветы. Фото: Из материалов пресс-служб

Для многих, даже несмотря на прошедшие годы, после той трагедии буквально остановилось время. Тогда – 17 ноября 2013 года, родные и близкие пассажиров Boeing 737 с нетерпением ждали встречи с ними – самолет вылетел из Москвы и должен был приземлиться в 19.30 в аэропорту Казани. Но вместо объявления о посадке окна и стены терминала сотряслись от страшного грохота. Очевидцы отметили также сильную вспышку.

Оказалось, что перед самым приземлением авиалайнер с 44 пассажирами и шестью членами экипажа под острым углом с высоты рухнул на землю, недалеко от взлетно-посадочной полосы. Среди них – руководитель ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед с мировым именем Диана Гаджиева, сын президента Татарстана Ирек Минниханов, семья спортивного комментатора Романа Скворцова – супруга Элина и ее дочь Дарья, а также шахматистка Гульнара Рашитова. Никто не выжил.

Это уже потом было установлено, что при заходе на посадку пилот сначала ушел на второй круг, а затем самолет рухнул с высоты примерно 500 метров и под углом 75 градусов. А в самом начале – это был настоящий и ни с чем ни сравнимый шок и ужас.

Разбившийся на маленькие фрагменты самолет горел. Тушили его пеной из специальных брандспойтов.

Горящие останки самолета тушили пеной. Фото: МЧС Татарстана

Настал день. Специалисты приступили к сбору обломков. Их складывали в отдельном ангаре. На место крушения долго никого не пускали, даже родственников погибших.

- Когда мы смогли там оказаться, все уже было засыпано землей. Тогда на один из пластов почвы покрытых инеем уже кто-то успел положить две одинокие гвоздики в память о погибших, - вспоминает корреспондент «Комсомолки».

Все до самого мельчайшего обломка были собраны. Фото: МЧС Татарстана

По словам сотрудника издания, который одним из самых первых прибыл на место крушения, с родственниками погибших тогда сразу начала работать прибывшая бригада психологов МЧС. Людей не оставили одних в такой тяжелый момент.

СЛЕДСТВИЕ И ИМЕНА НА КАМНЕ

По факту падения Boeing 737 возбудили уголовное дело. Главная версия – это ошибка пилотирования. Подтверждением которой для правоохранителей, в том числе, стал факт того, что командиру экипажа Рустему Салихову документы на права управления таким самолетом были выданы с нарушениями – у него не было достаточной подготовки.

Но в итоге уголовное преследование в отношении его и других пилотов авиалайнера прекратили – в связи с их гибелью в этой авиакатастрофе. Зато следователи начали «копать» в сторону руководства авиакомпании «Татарстан», на балансе которой числился разбившийся Boeing 737. Так, под пристальное внимание следователей попала деятельность экс-гендиректора Валерия Портнова и его заместителя Виктора Фомина – подозревали по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Кроме того, фигурантом уголовного дела, связанного с авиакатастрофой стал и экс-руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров – подозревали по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Отметим, что сравнительно недавно - в декабре 2019 года, его дело передали в суд. Процесс не продлился и неделю. Всего через несколько дней судебное преследование было прекращено, потому что истек срок давности.

В свою очередь МАК провел собственное расследование и установил, что «причиной катастрофы самолёта Boeing 737-500 VQ-BBN явились системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полётов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полётам неподготовленного экипажа». То есть получается, что пилотам не хватило опыта по управлению подобными самолетами как Boeing 737.

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани восемь лет спустя - на территории аэропорта Казани продолжает молчаливо стоять стела с высеченными на ее каменной поверхности именами всех погибших при крушении. Их родные и близкие приезжают туда каждый год, чтобы вспомнить и возложить цветы. И все так же восемь лет спустя не обнародована запись с «черного ящика», который записал последние слова пилотов перед авиакатастрофой.