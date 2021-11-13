В Чувашии два человека погибли от отравления суррогатным алкоголем

Прокуратурой Чебоксарского района организовала проверку по факту произошедшего. Фото: Алексей ФОКИН

Около 10 часов утра в субботу, 13 ноября, в квартире одного из домов по улице Водопроводная в деревне Вурманкас-Туруново Чебоксарского района были обнаружены тела двух мужчин 65 и 41 года. Видимых признаков насильственной смерти на них не выявлено, замечают в Следственном управлении СКР по Чувашии. По предварительным данным, отец и сын умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Помимо мужчин в квартире находилась 64-летняя женщина. С признаками отравления ее доставили в больницу. Состояние пациентки медики оценивают как тяжелое.

Прокуратура района организовала проверку по факту произошедшего, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства случившегося и принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, подобные ситуации сейчас происходят и в других города России. Так, в Кургане шесть человек отравились суррогатным алкоголем, в котором содержался ядовитый метиловый спирт. Трое пострадавших умерли, а у подозреваемого нашли еще 60 литров опасной продукции.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло и в Оренбуржье. Там погибли 32 человека, 64 пострадали. Жители сразу нескольких районов купили спиртные напитки в местном магазине.